全國建商怒了！決議提告中央違法 轟第二戶限貸令2萬戶受害「保證炸鍋 」

央行日前突襲式祭出「第二戶限貸令」，引起全國不動產、23個縣市不動產公會今晚群聚台中砲轟，質疑政府打到炒房，沒打到投機客，反而傷到自住、換屋族，預估全國2萬戶面臨糾紛，「保證一定會炸鍋！」並決議聯合聘請律師提告中央違法。

央行祭出第5波不動產選擇性信用管制範圍，6月16日起六都與新竹，第二戶購屋貸款上限7成，俗稱「第二戶限貸令」。

台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫說，「第二戶限貸令」溯及既往，依照預售屋定型化契約規定，現在面臨到「茶壺裡面的風暴」，建商與消費者之間購屋合約糾紛，「保證一定會炸鍋」。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，政府這1年半，祭出5波不動產選擇性信用管制、4次修法，可以說是不動產最黑暗時期，其中「第二戶限貸令」，預售屋目前年交易量約10萬戶，推估2成擁有第二戶，約2萬戶會受影響，將面臨到合 約糾紛、訴訟危機」。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，現場各公會決議，已經要聯合聘請律師提告中央違法，這些政策對百姓不公平、危及建築業生存權，我們不需要特權，我們只要活下去的能力。

桃園市不動產開發公會理事長劉守禮砲轟，「第二戶限貸令」亂無章法的作法，連立委都沒有徵詢就實施，政府從2020年打房，房價越打越高，台灣下一代很可憐。