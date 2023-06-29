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全國建商怒了！決議提告中央違法 轟第二戶限貸令2萬戶受害「保證炸鍋 」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫說，「第二戶限貸令」產生購屋合約糾紛，「保證一定會炸鍋！」記者趙容萱／攝影
台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫說，「第二戶限貸令」產生購屋合約糾紛，「保證一定會炸鍋！」記者趙容萱／攝影

央行日前突襲式祭出「第二戶限貸令」，引起全國不動產、23個縣市不動產公會今晚群聚台中砲轟，質疑政府打到炒房，沒打到投機客，反而傷到自住、換屋族，預估全國2萬戶面臨糾紛，「保證一定會炸鍋！」並決議聯合聘請律師提告中央違法。

央行祭出第5波不動產選擇性信用管制範圍，6月16日起六都與新竹，第二戶購屋貸款上限7成，俗稱「第二戶限貸令」。

台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫說，「第二戶限貸令」溯及既往，依照預售屋定型化契約規定，現在面臨到「茶壺裡面的風暴」，建商與消費者之間購屋合約糾紛，「保證一定會炸鍋」。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，政府這1年半，祭出5波不動產選擇性信用管制、4次修法，可以說是不動產最黑暗時期，其中「第二戶限貸令」，預售屋目前年交易量約10萬戶，推估2成擁有第二戶，約2萬戶會受影響，將面臨到合 約糾紛、訴訟危機」。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，現場各公會決議，已經要聯合聘請律師提告中央違法，這些政策對百姓不公平、危及建築業生存權，我們不需要特權，我們只要活下去的能力。

桃園市不動產開發公會理事長劉守禮砲轟，「第二戶限貸令」亂無章法的作法，連立委都沒有徵詢就實施，政府從2020年打房，房價越打越高，台灣下一代很可憐。

台南市不動產開發公會理事長郭建志批，面臨交屋的購屋族只能借錢交屋，否則就只能解約，不解約法院見，影響到是好不容易買到房子的自住客；大高雄不動產開發公會理事長洪光佐野認為，政府扛著居住正義大旗、做著課重稅的事，沒有這些稅制，房價會像現在飆漲嗎？政府不要裝睡，就是薪資真的太低了。

全國不動產、23個各地不動產公會今晚群聚台中，砲轟「第二戶限貸令」，並擬告中央違法。記者趙容萱／攝影
全國不動產、23個各地不動產公會今晚群聚台中，砲轟「第二戶限貸令」，並擬告中央違法。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會理事長王至亮說，與會的各不動產公會理事長決議聯合聘請律師提告中央違法。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會理事長王至亮說，與會的各不動產公會理事長決議聯合聘請律師提告中央違法。記者趙容萱／攝影
中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，「第二戶限貸令」推估2萬戶面臨到合約糾紛、訴訟危機。記者趙容萱／攝影
中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，「第二戶限貸令」推估2萬戶面臨到合約糾紛、訴訟危機。記者趙容萱／攝影

預售屋 央行 房價

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