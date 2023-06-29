台北市七大商圈 平均租金全面突破2000元門檻

高力國際今（29）日發布第2季台北市商辦市場調查，辦公室市場總供給量共102.8萬坪，空置面積約6.1萬坪，平均空置率約5.97%，平均月租金單價來到每坪2,462元。

從分區分級表現來看，由於上半年新落成的大樓尚未完全進駐，第2季空置率與上季相較僅微幅變動，需等到承租戶及自用戶進駐之後，才會有較明顯的變化；平均租金則持續維持緩漲格局，單季平均漲幅0.26%。

值得注意的是，第2季北市七大商圈平均租金都已突破每月每坪2,000元門檻，最高的為信義區每月每坪3,161元，進駐成本最低的西區商圈平均租金也已來到每月每坪2,014元。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民認為，近幾年西區門戶改善有成，且眾多開發案持續進行中，都有助於提升整體區域風貌與區域租金潛力。

2023上半年的內湖與南港租賃市場產業需求也維持穩定，內科第2季並無新增供給，空置率為4.41%，平均租金為每月每坪1,262元；而南港市場則因有世康台北生技產業大樓釋出，使得空置率由去年底的3.66%上升至第2季的9.27%，平均租金為每月每坪1,699元，半年漲幅達3.09%。

展望下半年租賃市場，待承租戶與自用戶搬遷完成後，預估年度淨去化量可達3.2萬坪，租金可望維持緩漲至每月每坪2,480元，年增率約2.05%。

陳頌民指出，企業租戶對於辦公空間需求因為疫情、產業型態、人口結構而有所改變，再加上許多跨國公司因全球景氣影響資本支出計畫，租賃決策被迫延後或暫時取消，勢必影響搬遷動能，因此預期下半年度空置率仍將緩步上升。

高力國際進一步預測未來五年新增供給釋出時程，曲線將呈現勾型發展，2023年有72,268坪、2024年有30,369坪、2025年有54,045坪、2026年有133,062坪、2027年有104,413坪，五年加總約有39.4萬坪，且明顯集中在2026-2027年，兩個年度共計貢獻6成。

陳頌民說明，市場在經歷今年逾7.2萬坪的新增供給後，由於部分新增供給開發時程延宕至2026年以後，反而是能舒緩2024與2025兩個年度的供給壓力，先讓市場緩步去化。不過待2026年起連續兩年迎來單年度逾10萬坪的新增供給，也是台北市辦公室市場還未經歷過的，也考驗著房東，如何從大樓軟硬體、設施設備、管理服務、招租策略等多面向著手來贏得客戶的青睞，才是在大量供給下的成功關鍵所在。