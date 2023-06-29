母親節檔期成長20% 麗晶精品趁勢推出絢夏購物節
母親節檔期剛過，麗晶精品今年母親節檔期創下佳績，營業額較去年成長20%，趁勝追擊，7月5日至17日要延續購物熱潮、趁勝追擊，集結50家國際精品最新的珠寶腕錶、時尚配件、以及伴手好禮推出「絢夏購物節」，備妥北海道椿鬆餅、晶華氣泡茶、寶格麗古龍水以及Lady M蛋糕等豐富贈禮，消費滿2萬元以上即可兌換。
為迎接即將到來的父親節，消費滿50萬元將另行加贈男裝界勞斯萊斯STEFANO RICCI領結一只。
各家銀行加碼的尊寵回饋則包括美國運通白金卡兩倍積分及Centurion卡三倍積分回饋，台新、國泰世華、聯邦、滙豐及第一銀行卡友購物亦可獲得獨家現金回饋及滿額好禮。
除了精品名店推出獨家商品，名點伴手禮也有活動。百年餅舖舊振南邁入134周年，而迪士尼也適逢100周年，因此攜手推出迪士尼公主與米奇系列雙囍禮盒，高質感松木禮盒搭配公主雕刻，及附有特別設計的禮盒小卡，陪伴新人一起分送別緻特別的人生喜悅。
紐約頂級貴婦甜點LADY M推薦清爽的抹茶千層，結合法式傳統工藝噢日式和風創意，口感香濃卻輕盈不膩，口齒留香。麗晶獨家的北海道排隊鬆餅TSUBAKI SALON分別推出夏日限定的雪粉厚鬆餅-芒果口味及外帶限定的厚鬆餅芒果蛋糕及芒果千層蛋糕。
CHA CHA THE推薦裁雲二入茶葉禮盒。CHARM VILLA獻上榮獲頭等獎的玫瑰烏龍茶小金魚茶包(春曉)，伴您度過甘醇的茶香時光。法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN推出享有「巴黎第一名馬卡龍」美譽的馬卡龍五入禮盒，每一口咬下的瞬間都首屈一指的享受。
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