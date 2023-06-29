全國綠建築案最大案在新北市 公部門包辦近七成

根據台灣建築中心統計，截至2023年4月，全台約有4,144個案件取得綠建築標章（不含僅取得候選綠建築證書的案件），其中「地面層總樓地板面積」最大的綠建築社區（住宅建案），是位於新北板橋的浮洲合宜住宅「日勝幸福站」。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，綠建築標章推動多年有所成效，根據台灣建築中心資料，全台已取得標章的綠建築案件中，約67.8％屬於公有案件，約32.2％是民間案件。且日前受防疫、淨零轉型等話題影響，市面上已越來越常見將「取得候選綠建築證書」、「準綠建築」列為銷售訴求的預售建案。

聚焦六都已取得綠建築標章的民間案件，截至2023年4月，台北市累積有304個綠建築案件，新北市有373個，桃園市則有162個。再看中南部，台中市有87個由民間單位興建的綠建築，台南市、高雄市則分別有93個、94個民間綠建築已取得標章。

成采錡表示，雙北綠建築數量較多，一大原因為老屋都更、危老重建盛行，業者為爭取更高額度的容積獎勵，建案規劃時便會符合綠建築評估指標，以利建案取得建照後，可先獲頒候選綠建築證書。

結合台灣建築中心資料及住展雜誌調查結果，綠建築標章推動至今，全國「地面層總樓地板面積」規模前十大民間綠建築社區（住宅建案），依序為新北板橋「日勝幸福站」、新北新店「美河市」、桃園龜山「皇翔歡喜城」、基隆安樂「城上城」、桃園龜山「遠雄文青」、高雄前鎮「遠雄THE ONE」、桃園龜山「麗寶快樂家」、新北板橋「橋峰A+」、新北三峽「遠雄耶魯」、新北板橋「新巨蛋」。