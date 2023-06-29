安永《2023年上半年公開募股報告》樂觀看待下半年

安永發布《2023年上半年首次公開募股報告》，今年上半年持續受全球經濟不確定性及地緣政治衝擊影響，全球IPO活動持續放緩，全球IPO家數預計615家、籌資額共計609億美元，與去年同期相比，IPO數量和籌資額分別減少5%和36%。台灣上半年共計17家公司上市、上櫃，總募資金額新台幣82.36億元。

台灣上半年17家企業掛牌

今年上半年台灣資本市場共17家企業掛牌，籌資總額共新台幣82.36億元，籌資總額與去年同期相比減少71.4%，主因是缺少大型IPO公司，而籌資額以航運業新台幣23.19億元位居第一。

在上市市場的部分，今年上半年有九家公司新掛牌，籌資額新臺幣64.8億元，與去年同期相比，上市家數減少三家，籌資額減少新臺幣165.12億元，減幅約71.8%。上市市場籌資額最大為航運業的長榮航太（2645），籌資金額新台幣17.01億元，占總籌資額26.25%；籌資額第二為泓德能源（6873），籌資金額新台幣16.5億元，占總籌資額25.46%，兩家公司合計占上市籌資額的51.71%。

今年上櫃市場有八家上櫃，較去年同期減少七家，籌資總額新臺幣17.56億元，較去年同期減少41.03億元，減幅約70.03%。今年上櫃企業以家數來看，科技及電子業為首各有兩家。籌資額部分，生技醫療的長佳智能（6841）5.82億元，占總籌資額33.15%，籌資額第二為科技業的南俊國際（6584）4.15億元，占總籌資23.63%，二家公司合計占上櫃總籌資額56.78%。臺灣今年上半年的興櫃登錄公司共30家，以科技、生技醫療業為主。

今年上半年前十大公開申購合格件數資料顯示，投資人對新股支持度以航運業的龍德造船（6753）最高，其次是長榮航太、南俊國際，另外生技醫療技業的長佳智能、睿生光電（6861）、華安（6657）也有43萬件以上，顯示投資人對於認股意願的熱度不減。

台灣下半年申請上市櫃16家 樂觀看待下半年市場

回顧今年上半年，由於市場預期FED升息即將到頂，暫停升息機率增加，另受到全球科技發展趨勢與終端需求熱度增溫、電動車需求維持高速成長等影響，使得電子產業庫存調整進入尾聲，臺灣加權指數站上一萬七千點，投資氣氛轉為樂觀。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，近期國際政經情勢雖然俄烏戰事持續延燒，但CPI顯示通膨趨緩、FED可望終止升息、科技戰重組供應鏈；台灣經濟市場景氣逐漸回溫，投資態度樂觀看待，除了有央行升息控制通膨，經濟呈現外冷內溫、內需成為經濟動能。

黃建澤觀察台灣IPO市場，上半年戰略板及創新板登板增加，申請案件朝多元產業布局。展望下半年，臺股以數位科技、生技醫療、綠能產業為主要看好的IPO產業。下半年臺灣新股申請初次上市上櫃的家數共有16家，申請上市中的公司有八家、申請上櫃有八家；申請上市產業以科技業、生技醫療、能源業為主，樂觀看待2023下半年IPO市場。