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不是希爾頓？敦謙接手「礁溪麒麟」成為旗下第37間飯店

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
礁溪麒麟大飯店於2021年6月底停業。圖／取自礁溪麒麟大飯店官網
礁溪麒麟大飯店於2021年6月底停業。圖／取自礁溪麒麟大飯店官網

礁溪麒麟酒店受到疫情衝擊影響，決定停業進行裝修與轉型，一度傳出規劃為麒麟希爾頓逸林渡假酒店，不過，根據敦謙國際最新公司登記，最新一家分公司6月成立，就是宜蘭知名的礁溪麒麟酒店，且已對外招聘主廚、領班與外場等人員。

疫情改變飯店業生態，也帶來新商機，除危老改建盛行外，也有飯店服務的科技智能業者逆勢一路承接飯店，目前累積房間數已超過3740間，6月公司登記出現第37間分公司，竟是宜蘭知名的「礁溪麒麟酒店分公司」。

信義房屋專案經理曾敬德表示，礁溪是宜蘭飯店業一級戰場，尤其冬天更是旺季，根據今年第一季觀光旅館營運月報表顯示，宜蘭的指標飯店蘭城晶英酒店，第一季房租收入就達1.55億元，平均房價達1萬元，礁溪的老爺大飯店，第一季平均房價達9151元，長榮鳳凰酒店礁溪也有7821元。

他說，這波疫情帶來破壞式創新，包括北市有許多老舊飯店商旅退出產業，直接參與危老改建，但也有業者逆勢利用科技優勢，承接許多中小型的飯店，反而爭取到防疫旅館商機，甚至放眼疫後觀光回流，爭取中大型飯店業的經營機會，等待國際客回流。

疫情 觀光 房價

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