打炒房房仲重災區出爐 這區銷售額年減近4成

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

今年房市交易緊縮，依據財政部資料，今年1~4月全台不動產仲介銷售額222.8億元，跟去年同期相比減少29.5%，且六都銷售額全數下滑，其中高雄銷售額慘跌近4成最多。

不過不動產仲介業家數仍成長3.5%，六都中以桃園市增加6%最多。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，政府連續祭出房市信用管制、平均地權條例修正案及央行升息，加上外部經濟因素，國人對不動產市場信心大減，交易量明顯下降影響不動產經紀業銷售額。

然而在政府連續打炒房政策下，業者間出現強者恆強的現象，大規模品牌或是經營有成的營業店成交依然穩健，吸引創業者加入，家數影響有限。

今年1~4月不動產仲介銷售額和同期相比年減29.5%，六都中有三都銷售額的減幅在3成以上，高雄市最受衝擊，銷售額年減38%，台北市也減少35%，台中市年減30%。

不動產仲介家數依然成長，截至今年4月，全台共6,559家，年增3.5%，其中桃園市家數年增6%，六都成長第一名，六都僅台北市年減1.1%，其它四都皆有3%以上的成長。

以家數來看，台中市是唯一破千家的都會區，今年4月統計共有1,182家，家數超越雙北。

郎美囡指出，今年房市不只交易量減少，價格亦受挑戰，由於政府持續打炒房，尤其去年3月央行升息循環啟動後，買方認為房價應大幅下降，縱然有賣方提出讓利空間，卻與買方所認知的降價幅度有落差，房價還處於磨合階段。

也因此，不動產經紀業的銷售額普遍低於去年同期，減幅情況在市場多頭時期的熱銷區域如高雄市、台中市最明顯，台北市則因價格高，市場不佳時交易緊縮最為顯著。

郎美囡表示，房市不佳，但平均地權條例修正案通過後，預期預售市場的買方可能轉換至成屋市場，且近幾年陸續完工的新成屋挹注成屋市場的供給量，讓自用及換屋族有更多元的選擇，仲介家數沒有隨銷售額巨幅減少。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，不動產仲介家數正成長除了反正業界對市場仍長線看好，此外各家品牌搶市占率也是一大關鍵。

她表示，近幾年各大產業數位化讓經營者更重視作業工具及資源，同時流通亦是大勢所趨，目前可見品牌極大化效果在經紀業店數上反應明顯，也意味著大型業者未來在作業時將更有優勢。

資料來源／住商機構
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資料來源／住商機構

房市 炒房

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