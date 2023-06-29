演出自己的故事！遠雄人壽力挺家庭照顧者

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽家庭照顧者喘息藝術工作坊，透過光影輔療，撫慰照顧者心靈。遠雄人壽／提供
遠雄人壽家庭照顧者喘息藝術工作坊，透過光影輔療，撫慰照顧者心靈。遠雄人壽／提供

遠雄人壽體察家庭照顧者所需，連續5年攜手果陀劇場推動「家庭照顧者喘息藝術工作坊」，為家庭照顧者打造身心壓力釋放平台，以15堂戲劇輔療課程為核心，邀請專業劇場導演引領家照者，透過課程指導肢體伸展及情緒交流，緩解長期照顧壓力，工作坊最後一堂課家照者擔任素人演員，演出自己的故事，是一場最真實且動人的舞台劇，至今喘息服務舞台劇已在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄6縣市，共演出11場，幫助300位家照者找到喘息出口。

藝術工作坊融合彩繪、音樂、園藝、光影及妝容等多元感官輔療，給予家照學員一個專注自我的空間，透過課程及成果展演幫助他們靜下心來，享受與自己對話，將壓抑內心的情緒得到釋放。曾經參與過藝術工作坊的學員瑞哥分享「我的父母親都是被照顧者，媽媽7年前二度中風，住院長達5個多月；父親缺氧性腦部損傷，因治療住院長達半年之久。面對家人陸續出現的突發狀況，會有很長的混亂期，不知道該做什麼、該怎麼做。」照顧者的身心累積很多壓力，他實際參與課程後，能因此察覺自身的情緒狀態，將壓力快速釋放，並作正向的轉化；課程中學習到的經驗，也能實際運用到照顧家人上。他也分享實際照顧的經驗與資源，像是被照顧者在住院期間，所需開銷非常龐大，如果可提前規劃終身醫療險及住院醫療險等保障，就能因應風險發生時造成的經濟負擔，以過來人的身份，將自身經歷傳遞出去，貢獻一己之力幫助更多有需要的家庭。

另外一位去年參加過藝術工作坊的學員小鎂也表示，「從沒想過自己可以做到，感覺很棒！每週的課程讓我逐漸褪去照顧包袱，在身心俱疲時，還有一群同伴能互相打氣，給我從中獲得力量繼續前進。」每位家庭照顧者都有著不同的故事，就像一幕幕的生命戲劇，唯有他們的身心壓力得到釋放，才能減少社會問題的發生，遠雄人壽「家庭照顧者喘息藝術工作坊」期望為家照者帶來安定力量，長照之路或許艱困難行且漫長，但走過的每一步，都是珍貴的記憶！

遠雄人壽表示，今年遠雄人壽邁向30里程碑，秉持 「為生命增添好生活Empower Your Life」品牌精神，實踐永續作為，7月起於台北、高雄、台南三地正式展開藝術工作坊。未來，遠雄人壽將持續發揮保險本業穩定社會的功能，在政府、藝術團體及各區家照據點協力合作下，發揮企業公益量能，主動化解社會問題，陪伴家庭照顧者無懼未來、勇敢向前。

遠雄人壽

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