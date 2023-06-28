出國需求超夯！長榮航總經理孫嘉明：高票價至少到明年上半年

航空客運市場出現史上超旺需求，長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，北美、歐洲第3季載客率已超過9成，日本線旅客暑假大爆發，再加上港澳客需求回籠，強勁需求下，高票價最少延續到明年上半年。

孫嘉明指出，北美、歐洲第3季的載客率已超過9成，第3季日本線超旺，再加上港澳客也跟著上來，大陸線已回到6成。對於航空業者而言，當然希望高票價永遠不要結束，市場價格最終還是由需求來決定，就目前的訂位情況分析，到明年上半年都是處於高票價情況。

解封後旅客出國的需求從探親、求學、公出等，已經逐漸蔓延到旅遊性的需求，原本想出國觀望買盤開始加入，再加上航班的復飛是漸進模式，出現需求大於供給的少見榮景，去年10月到現在都是高票價，現在暑假已經很難訂到位子，預訂寒假的價格也是居高不下，目前處於全年都是高票價走勢。

市場需求不斷增加，長榮航隨著新機加入，不斷提升原有航班的綿密度，在新航線的部分，目前正在評估美國是否要在增加新航點布局，主要評估有三大城市，包揰波士頓、華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）及達拉斯。

2023年長榮航也會開始啟動新機改艙計畫，將原有已經交機4架787-9再度改為三個艙，提供皇璽桂冠艙(商務艙)、豪華經濟艙及經濟艙，2024年會隨著新機交機，陸續進廠改艙，未來全部13架787-9都會是3艙等；另外，787-10也是13架，也是提供三個艙等。

航空貨運量的部分，還要觀察電子業復甦情況，第4季會明顯好轉，長榮航空會做一些航點調整，因應市場需求7月開闢多倫多貨運航點串飛亞特蘭大，跟客運航班的機腹載相互搭配提供各種貨運服務，努力調整增加貨運營收。