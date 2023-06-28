攻疫後體驗消費 萬事達卡亞洲首家聯名餐廳明香港開業

國際支付巨擘萬事達卡（MASTERCARD）看好體驗消費潛力，繼於歐美三地開設聯名餐廳後，全球第四、亞洲第一家聯名餐廳選定香港，打造「LUMA」高端餐飲消費品牌，強調浸淫五感體驗，將於明天（29日）正式開幕，今天舉行開幕前發表會，LUMA鎖定全球萬事達卡持卡人開放，沒有萬事達卡者將不得其門而入，預期也將為疫後香港的國際旅遊吸引力、高端餐飲消費，注入強心針。

萬事達卡之前在巴西聖保羅、墨西哥的墨西哥市與義大利羅馬，開設聯名餐廳，與當地高端餐飲業者深度合作，提供持卡人也提供合作企業商戶更好的服務與資源，在全球經歷疫情洗禮後，選定原本就是高端美食薈萃的國際旅遊勝地香港，開出亞洲第一家、全球第四家的聯名餐廳。餐廳名「LUMA」即是取自合作對象香港知名餐飲集團LUBUDS與萬事達卡MASTERCARD商標的頭兩個英文字母組合，同時也蘊含英文明亮「luminous（發光的）」一詞之意、以及光彩和照亮等含義，貼切地反映了餐廳的兩大宗旨：幫助香港在地餐飲人才走到聚光燈下，同時擁抱客座主廚帶來別緻火花。作為首任客座主廚，米其林星級廚師Bjoern Alexander將於今年8月進駐。

LUMA餐廳選在香港歷史性地標1881 Heritage的黃金地點設立，這家全新萬事達卡概念餐廳——LUMA，將為尖沙咀繁華熱絡的時尚樞紐再添奢華體驗。隨著香港經濟的全面復甦，不僅在地生活重現活力，全球遊客也紛紛湧入，作為萬事達卡持卡人專屬餐廳，LUMA將於明天、6月29日正式開業，主打多道式融合菜系。LUBUDS集團主廚不僅將輪流設計並持續更新餐廳菜單，更將以精湛技藝和獨特風格，詮釋各色光彩奪目的餐廳招牌菜餚，以及獨具風味的亞洲、中國大陸、歐洲美食。

萬事達卡香港及澳門區總經理陳一芳表示：「在萬事達卡看來，LUBUDS集團是一位與我們同樣熱衷於為客戶設計並提供無價體驗的無間夥伴。目前，亞太地區的大多數（69%）消費者都更加注重獲得體驗而非購買商品。在香港廣大饕客的推動下，香港的餐廳消費也正在迅速恢復之中，現已達到2019年第1季水準的88%。因此，推出LUMA餐廳，絕對可謂是恰逢其時。

陳一芳在致詞時也表示，他和LUBUDS集團創辦人鍾思朗都有一致的想法，就是香港經歷新冠疫情、嚴格封控，許多餐廳難以營業，因此他們兩人都希望可以一起為香港做點事，為了香港要努力做好合作，除了為眾多萬事達卡持卡人提供專屬的用餐禮遇、驚喜和無價的美食體驗，更是要支持香港經濟和文化復甦。