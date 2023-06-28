國家住都中心「埔心安居」社宅新建統包工程決標 預計2027年完工

國家住都中心於桃園市楊梅區「埔心安居」社宅新建統包工程於今(28)日順利決標，本案將由「潤弘精密工程事業股份有限公司、鑄力聯合建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計於2027年完工，為桃園市再提供486戶社會住宅。截至今日，國家住都中心累積社宅已完工及決標戶數共3萬5,286戶。

國家住都中心興建社會住宅，致力於推動營建工法升級，加速興辦效率。本案將彈性運用柱、樑、版、外牆之預鑄工法於建築內部構件，減少現場施工所需時間及人力，大幅縮短工期；這也是繼臺北市「萬華安居」、新竹市「中雅安居」社宅於外牆採用預鑄工法後，擴大應用至內部構建之社宅案。

桃園楊梅「埔心安居」社宅位於文化街、中興路、金龍二路所夾街廓。鄰近治平高中、瑞埔國小、桃園市政府興建之楊梅一號社宅及市立圖書館埔心分館等公共設施，提供文教機能相當豐富；並期能藉由社會住宅活絡鄰里，支持在地青年就業及安心成家。