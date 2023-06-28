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榮剛高階工模具鋼 模具使用壽命提高至少八倍

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

榮剛（5009）28日發表高階工模具鋼TS-GHX1，這項新材料產品製成的模具，其使用壽命提高至少八倍，讓市場眼睛一亮，同時突破國內高階模具材料長期由進口料壟斷的局面，競爭力更上層樓。

榮剛董事長王炯棻表示，新研發的材料是以多年航太產業冶煉技術為基礎，投入發展高階工模具鋼，展現技術領域的進步。

新品TS-GHX1主要應用於鋁擠型和壓鑄模具產業，材料透過特殊的合金設計及真空重熔技術，讓產品具備無方向性的優異韌性，良好的耐熱疲勞與抗回火軟化性及良好的高溫強度，各項數據經過金屬工業中心測試外，也經北美壓鑄協會指定的認證實驗室測試合格。

王炯棻說，「對此一突破性產品感到驕傲」，經營團隊不僅重視經營績效，更重視企業的開創精神，榮剛的發展不應只局限在高端認證材，在疫情期間榮剛非但沒退縮，反而投入研發經費為台灣基礎產業研製更高階更節省成本的材料。

王炯棻表示，未來會繼續為台灣產業升級盡力，日後每年都會推出新鋼種、新產品，每季也會跟用料客戶舉行產品技術研討會，來強化鋼廠跟用戶的共識，繼續跟客戶共好、共榮。

王炯棻並感謝金屬中心、清華大學、台北科技大學共同合作研發，讓榮剛可以實現生產在地化，協助客戶有效減少碳足跡，同時也改寫國內高階模具材料長期由進口料壟斷的局面。

榮剛 王炯棻

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