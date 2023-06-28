數位部出席瑞典寬頻國際會議 多國對我數位韌性感興趣

數位發展部次長葉寧於當地時間26日及27日出席瑞典2023「寬頻大未來—數位化社會的信賴基礎」國際會議，在會中專題演講分享台灣全民數位韌性實務經驗，多國對此表達高度興趣，有助我國數位建設與國際接軌。

葉寧於會中說明，數位部成立的核心理念是運用數位工具來達成「全民數位韌性」，強調寬頻接取在台灣為基本人權，以確保民主的實踐。刻正規劃以多元異質通訊網路強化基礎建設，譬如以衛星、海纜、微波、公共安全與救難應變通訊系統（Public Protection and Disaster Relief，PPDR）及災難漫遊等來強化數位韌性。

此外，因應國際趨勢，數位部已開放受理5G專用頻段申請，供產業垂直場域應用，並規劃開放免執照頻段（Wi-Fi 6E），以加速社會共融及產業發展。

葉寧27日前往拜會瑞典郵政及電信總局Dan Sjöblom局長，該局為瑞典通訊主管機關，雙方會談中分享在寬頻網路普及化的努力與經驗，也分別就產業政策、強化數位基礎建設及資通訊安全等議題進行交流，探討未來政策方向。

葉寧在瑞典代表處安排下與瑞典國會議員Mathias Tegnér會面，就數位政府服務、開放資料、資安等多項議題廣泛交換意見，進一步深化兩國交流。

數位部表示，本次參與國際會議闡述數位發展部核心理念，各國對於全民數位韌性的台灣模式，表達高度興趣，包括巴西、英國、澳洲、日本、馬來西亞、立陶宛等國主管機關官員，均主動與我代表團進行交流，也與OECD等國際組織交換意見，開啟未來國際對話交流的多方管道，有助於我國數位建設與國際接軌，並與各國攜手建構以寬頻為基礎的民主韌性網路。