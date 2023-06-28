高市通過淨零自治條例 碳排大戶中油中鋼：目標一致

高雄市議會今天三讀通過「淨零城市發展自治條例」，成為氣候變遷因應法公布以來，首部地方淨零法規，明定2030減量30％、2050淨零目標，並以強化政府治理、輔導產業調適、市民生活參與、落實公正轉型為四大核心。碳排大戶中油與中鋼都表示，減碳決心與目標與高市府一致，已積極擬定策略，行動落實減碳。

高雄市環保局指出，高雄為工業城市，碳排放約占全台20%，目前雖然已較基準年減碳13.2%，減量達877萬噸，領先各縣市並超前國家目標。制定「淨零城市發展自治條例」，期望發揮公部門帶頭示範、產業以大帶小、全民參與精神，自治條例後續將函報中央，等行政院核定後公布施行。

中油發言人張瑞宗表示，中油從2005年起進行溫室氣體排放盤點，並經第三方公正單位查驗，已從2005年的1158萬噸，降到2021年的769萬噸，降幅到33.6%；預計2030年較基準年降幅要達49.5%。對於新制訂的「高雄市淨零城市發展自治條例」，中油與高市府的努力和目標一致。

張瑞宗說，中油對產品進行碳足跡調查，去年已完成石化上游、溶劑部分，明年底會完成所有500多項產品的調查。中油內商也在研定碳定價，作為管控機制。中油許多設施都在高雄，會積極配合自治條例的執行目標。

中鋼表示，面對2050碳中和的趨勢與挑戰，中鋼以2018年為基準年，完成2025短期減碳7%，中長期分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規畫，中期2030年減碳目標從原先的22%，提高為25%，並持續推動低碳策略與方案，以展現減碳決心。

中鋼公司身為高雄在地企業，已參與高雄市「產業淨零大聯盟」，擔任小組組長，並自主成立「碳管理輔導團」，至客戶現場給予客製化的節能減碳輔導。中鋼將持續採取以大帶小的作法，幫助高雄鋼鐵產業落實推動減碳工作。