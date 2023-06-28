中鴻董事長曾貴松、總經理朱敏樂觀鋼市回溫

中鴻（2014）28日股東會，通過配發每股0.35元現金股利。中鴻董事長曾貴松表示，鋼鐵產業在高成本、低需求、高庫存的狀況下，各國鋼廠承壓運行並陸續減產，國際鋼價在成本支撐及供需持續改善下，於第4季築底回溫。

中鴻總經理朱敏說，今年下半年鋼市表現可望優於上半年，將聚焦三大領域提升競爭力。首先是加強與鋼胚供應商合作，取得價格合理、穩定的料源；其次整合上下游資源發揮綜效；三是加強與客戶的關係，透過三大領域將中鴻利益極大化，創造更好的營運績效。

曾貴松指出，中國大陸全面解封，全球經濟衰退預期降低，帶動下游客戶庫存回補需求浮現，加上先前鋼廠減產效應，今年第1季全球鋼價穩健上揚；但在高利率環境及通膨持續影響下，全球經濟復甦趨緩，導致市場信心受到壓抑，國際鋼市逐漸回檔，第2季行情進入調整階段。

曾貴松表示，雖然鋼市短期進入調整，但整體負面因素較去年減少，俄烏戰爭問題與供應鏈束縛逐步淡化。世界鋼鐵協會(worldsteel)最新發布的短期鋼鐵需求預測報告，將2023年全球鋼鐵需求上修至2.3%，達到18.22億公噸。其中東協國家與印度受惠於政府積極推展基礎建設與外商恢復投資，鋼鐵需求將分別增長6.2%與7.3%；土耳其則因災後重建需求可望挹注建築業成長，預期需求增長9%。

另一方面，中國大陸首季GDP成長4.5%優於市場預期，由於經濟穩定復甦與政府持續推出政策支持購屋需求，聯合國發布「2023年世界經濟形勢與展望」年中報告，將中國大陸2023年經濟增長預測從4.8%上調至5.3%。

預計中國大陸官方將持續加強基礎建設與擴大內需的政策力道，並透過寬鬆貨幣政策來提升經濟動能，在其國內需求逐漸復甦下，將有助亞洲鋼市的穩定。

曾貴松指出，展望未來，鋼鐵環境仍充滿挑戰與不確定性，除了努力做好ESG的課題外，將持續強化靈活彈性的優勢，提升產業鏈附加價值，鞏固競爭力。

中鴻2022年合併營收445億元、年減17％，稅後純損9.9億元，每股稅後純損0.69元。另中鴻今年5月合併營收32億元，累計1～5月營收164億元、年減30％；今年第1季稅後純益3.9億元、每股稅後純益0.28元。