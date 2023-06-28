快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

調解不成立！五億男母提婚姻無效 痛批夏男不敢出庭

中鴻董事長曾貴松、總經理朱敏樂觀鋼市回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鴻股東會，董事長曾貴松、總經理朱敏樂觀鋼市回溫。記者林政鋒攝影
中鴻股東會，董事長曾貴松、總經理朱敏樂觀鋼市回溫。記者林政鋒攝影

中鴻（2014）28日股東會，通過配發每股0.35元現金股利。中鴻董事長曾貴松表示，鋼鐵產業在高成本、低需求、高庫存的狀況下，各國鋼廠承壓運行並陸續減產，國際鋼價在成本支撐及供需持續改善下，於第4季築底回溫。

中鴻總經理朱敏說，今年下半年鋼市表現可望優於上半年，將聚焦三大領域提升競爭力。首先是加強與鋼胚供應商合作，取得價格合理、穩定的料源；其次整合上下游資源發揮綜效；三是加強與客戶的關係，透過三大領域將中鴻利益極大化，創造更好的營運績效。

曾貴松指出，中國大陸全面解封，全球經濟衰退預期降低，帶動下游客戶庫存回補需求浮現，加上先前鋼廠減產效應，今年第1季全球鋼價穩健上揚；但在高利率環境及通膨持續影響下，全球經濟復甦趨緩，導致市場信心受到壓抑，國際鋼市逐漸回檔，第2季行情進入調整階段。

曾貴松表示，雖然鋼市短期進入調整，但整體負面因素較去年減少，俄烏戰爭問題與供應鏈束縛逐步淡化。世界鋼鐵協會(worldsteel)最新發布的短期鋼鐵需求預測報告，將2023年全球鋼鐵需求上修至2.3%，達到18.22億公噸。其中東協國家與印度受惠於政府積極推展基礎建設與外商恢復投資，鋼鐵需求將分別增長6.2%與7.3%；土耳其則因災後重建需求可望挹注建築業成長，預期需求增長9%。

另一方面，中國大陸首季GDP成長4.5%優於市場預期，由於經濟穩定復甦與政府持續推出政策支持購屋需求，聯合國發布「2023年世界經濟形勢與展望」年中報告，將中國大陸2023年經濟增長預測從4.8%上調至5.3%。

預計中國大陸官方將持續加強基礎建設與擴大內需的政策力道，並透過寬鬆貨幣政策來提升經濟動能，在其國內需求逐漸復甦下，將有助亞洲鋼市的穩定。

曾貴松指出，展望未來，鋼鐵環境仍充滿挑戰與不確定性，除了努力做好ESG的課題外，將持續強化靈活彈性的優勢，提升產業鏈附加價值，鞏固競爭力。

中鴻2022年合併營收445億元、年減17％，稅後純損9.9億元，每股稅後純損0.69元。另中鴻今年5月合併營收32億元，累計1～5月營收164億元、年減30％；今年第1季稅後純益3.9億元、每股稅後純益0.28元。

鋼鐵

延伸閱讀

中鋼 預期營運倒吃甘蔗

中鴻7月盤價每公噸跌1200至1500元 築底後可躍起

公平會核准了！華新麗華併購瑞典鋼鐵業者 有利拓展歐洲市場

燁輝總經理張振武：海外詢單大增、前景不淡

相關新聞

接手誠品信義將作「統一時代二館」 高秀玲：最快2025年開幕

由於統一（1216）將收回誠品信義店，將作為統一時代二館，統一集團美麗事業董事長高秀玲今（28）日表示，一定會與本館有所...

台灣富士軟片聯手工研院！把廢碳粉變環保塗料 連日本都驚艷：台灣才做得出來

廢棄碳粉有解了！台灣富士軟片資訊與工研院日前共同發表一項突破性的重大技術，將廢棄碳粉循環再製成水性塗料，成為全球首創的碳粉環保塗料。

機構投資人2023亞洲最佳管理團隊 富邦媒獲八項大獎

被譽為「外資圈奧斯卡獎」的《機構投資人》（Institutional Investor）「亞洲最佳管理團隊」獎項，日前公...

比特斯拉更強？全球僅賓士通過德國自動駕駛Level 3認證

對於自動駕駛輔助系統，許多人只以為特斯拉相當先進，具備很多自動駕駛的功能，可以讓車主開車的時候更輕鬆，但事實上，全世界目...

雙北交界捷運站房價曝 這裡隔一站1坪差45萬

雙北市同一生活圈，但是在部分交界處，房價落差極大。永慶房產根據實價登錄資料，統計雙北市捷運交界10處站點大樓房價表現，「...

門牌效應差很大！雙北這兩站房價1坪差45萬

雙北市因地理位置鄰近、商業交流頻繁和交通便利等原因，因此常被劃分在同一個生活圈內，但是在部分的雙北交界處，卻出現房價落差...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦