雙北交界捷運站房價曝 這裡隔一站1坪差45萬
雙北市同一生活圈，但是在部分交界處，房價落差極大。永慶房產根據實價登錄資料，統計雙北市捷運交界10處站點大樓房價表現，「古亭站」與「頂溪站」的大樓單價差達45萬元，差幅將近八成最多。
不過不是所有北市捷運站都高於新北，雙北市交界的捷運站當中，江子翠站房價，即高於龍山寺站。根據實價登錄資料，江子翠站的大樓平均單價高達64.6萬元，高於龍山寺站的61萬元。
永慶調查，在雙北市捷運交界點中，古亭站大樓平均單價每坪為103.5萬元，一站之隔的頂溪站每坪58.1萬元。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，古亭站為松山新店線與中和新蘆線交會的捷運站點，且位處中正區及大安區交界，交通、生活、學區機能兼備，深受購屋族群青睞，也讓古亭站房價衝破百萬大關。
距離台北市僅一橋、一站之隔的頂溪站，位於永和區最精華的地段，坐擁多個大型綠地公園，鄰近樂華夜市，各式商家、餐廳應有盡有，商業機能活絡、生活機能完備，吸引不少民眾進駐。
不過，因該區相對發展較早，周邊的大樓大都屋齡較高，因此房價偏低。
另外江子翠站會高於緊鄰的龍山寺站，主要是江子翠站受益江翠北側重劃區，房價跟著上漲，不只新成屋的大樓價格上升，連帶帶起中古屋大樓的房價，讓當地大樓整體房價都呈現上升趨勢。
相對的，龍山寺站因位於台北市的萬華區，當地發展較早，周邊以屋齡較高之電梯大樓占大多數，因此房價也略低於江子翠站。
陳金萍提醒，過去購屋族群若只鎖定單一地區的房屋，可能被迫屈服於當地的房價，僅能購買到小坪數的物件。若購屋預算有限，可以考慮位處新北市第一圈的捷運站點，不僅省荷包，還能爭取到更加舒適的生活品質，及換取到更大的居住空間。
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