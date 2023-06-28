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門牌效應差很大！雙北這兩站房價1坪差45萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
雙北地區經常被劃分在同一個生活圈內，但是在部分的雙北交界處，卻出現房價落差極大的現象，房市示意圖。圖／永慶房屋提供
雙北地區經常被劃分在同一個生活圈內，但是在部分的雙北交界處，卻出現房價落差極大的現象，房市示意圖。圖／永慶房屋提供

雙北市因地理位置鄰近、商業交流頻繁和交通便利等原因，因此常被劃分在同一個生活圈內，但是在部分的雙北交界處，卻出現房價落差極大的現象。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計大台北捷運中，雙北市捷運交界共計10處站點的大樓房價表現，發現古亭站與頂溪站的大樓單價差了高達45萬元，差幅將近八成，相當驚人。

在雙北市捷運交界點中，古亭站大樓平均單價每坪為103.5萬元，一站之隔的頂溪站每坪僅58.1萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，古亭站為松山新店線與中和新蘆線交會的捷運站點，且位處中正區及大安區交界，屬台北市精華地段，加上鄰近國立師範大學和師大商圈，交通、生活、學區機能兼備，深受購屋族群青睞，也讓古亭站房價衝破百萬大關。

陳金萍說明，距離台北市僅一橋、一站之隔的頂溪站，位於永和區最精華的地段，坐擁多個大型綠地公園，像是仁愛公園、綠寶石公園等，可供日常運動、休憩。

此外，鄰近樂華夜市，各式商家、餐廳應有盡有，商業機能活絡、生活機能完備，吸引不少民眾進駐。不過，因該區相對發展較早，周邊的大樓大都屋齡較高，因此房價偏低。

根據實價登錄資料，頂溪站大樓房價僅58.1萬元，足足比一站之隔的古亭站便宜了45萬元，價差近八成，因此若購屋預算有限，又想縮短往來雙北的通勤時間，「頂溪站」是個很好的選項。

在雙北市交界的捷運站當中，僅江子翠站房價高於龍山寺站。根據實價登錄資料，江子翠站的大樓平均單價高達64.6萬元，高於龍山寺站的61萬元。

陳金萍說明，江子翠站是在雙北市交界的捷運站點中，唯一擁有新北市門牌卻勝過台北市的，且為板南線上第一個新北市的門牌。近年來，江子翠站因受益於江翠北側重劃區的帶動之下，讓當地房價跟著上漲，不只新成屋的大樓價格上升，連帶帶起中古屋大樓的房價，讓當地大樓整體房價都呈現上升趨勢。

陳金萍補充，龍山寺站因位於台北市的萬華區，當地發展較早，周邊以屋齡較高之電梯大樓占大多數，因此房價也略低於江子翠站。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

房價 捷運

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