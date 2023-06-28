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建商購地動能轉弱 今年上半年土地交易腰斬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年由於平均地權條例修法對於住宅市場的衝擊程度難以預估，導致土地交易動能疲弱。據第一太平戴維斯統計，今年第2季土地交易為214億元，較去年同期減少36%，合計上半年大型土地交易金額為378億元，年減率56%，僅略高於2016年房地合一稅上路時的水準。

觀察土地市場，建商購地轉為保守謹慎，今年前6月購地金額為237億元，與2021年跟2022年同期的規模相較，購地動能呈現腰斬再腰斬的局面。

上半年前三大土地交易為達欣工以26.2億元買下台北市中山區朱崙街土地，達麗建設與遠雄建設則分別斥資26.2億元與25.6億元購置新竹市與高雄市三民區建地，顯見雖然建商購地保守，上市櫃建商在推案與營收穩定的考量下，仍會慎選區域謹慎出手。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，雖然第2季央行停止升息腳步，進一步升高選擇性信用管制的強度，也顯示央行對於資金過度集中不動產市場的擔憂，抑制房市投機的政策方向仍未鬆手。

展望下半年，住宅買氣弱化、營建成本高漲以及總統大選逼近的不定因素下，預期建商將會維持目前購地保守的態度，土地買氣面臨強大壓力。

建商 戴維斯 買氣

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