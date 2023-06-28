台中市政府前進德國法蘭克福自行車展 行銷自行車王國

台中市工商發展投資策進會為行銷台中自行車產業，疫後首度參加全球自行車產業指標展覽「2023德國法蘭克福國際自行車展EUROBIKE 2023」，更與財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心攜手合作，共同打造台中形象專區，宣傳「2023台中自行車週」，邀請各國買主來台中觀展採購，領軍在地業者拓展全球商機。

工策會說明，今年德國法蘭克福自行車展吸引全球1,500多家廠商、3萬3,780名專業買主一同參與，不僅是自行車成車代理商、相關零組件製造商、通路零售商等業者交流產業未來趨勢的盛會，更是全球製造商發表新商品的最佳舞臺。

工策會總幹事黃于珊表示，台灣自行車產業出口占比為全球第二，其中台中市為台灣自行車產業鏈根基，全台950家業者中高達423家(約占45%)為台中在地業者，在全球市場具有動見觀瞻的指標地位及話語權。

此次展會，台中有109家自行車業者參展，包括誌慶工業、速聯公司、天心工業、數泓科技、浩盟企業、維格工業等廠商，以及台中市金手獎得獎企業台萬工業、竣驜企業等。

工策會服務在地廠商，特別設立服務攤位，更接軌國際透過「AI市長」七國語言行銷，藉AI技術突破地域和語言的限制，將台中的產業聚落優勢推向世界，獲國內外廠商稱讚「台中市跟上AI潮流」。

黃于珊表示，參展期間工策會與台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進、秘書長周淑芳、自行車研發中心總經理吳永盛，以及歐洲自行車產業公會(CIE)、EUROBIKE主辦單位等歐洲公協會進行會議。

工策會強調，待台中國際會展中心2025年開幕後，屆時不僅能擴大台中自行車週的規模，更有望將台北國際自行車展移師台中成為主場，發揮前店後廠優勢，使台中成為自行車產業的代名詞，更創造豐富就業機會與會展商機。

自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長白政忠表示，2022年第4季一般自行車成車市場停滯，高庫存問題導致客戶不斷砍單、業者接單慘淡，中低價位自行車市場更面臨中國業者搶市，高階自行車利潤追不上市況衰退，雙重打擊下，需求日益成長的電動輔助自行車，才得以稍微緩解台灣業者的庫存壓力，彌補其他車款的衝擊。

因此，自行車研發中心與工策會期以透過國際交流、產官學研合作，推進電輔車研發量能增溫，持續帶領產業高值化、電動化、智慧化。

台中是台灣自行車最主要的產業聚落，每年舉辦「台中自行車週(Taichung Bike Week)」，吸引國內外自行車產業參展及採購，今年展期訂於10月3日至6日在台中金典酒店、全國大飯店、長榮桂冠酒店、林酒店及林皇宮舉辦。