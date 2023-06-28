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大城通過配發1元股息 董座：下半年房市不會比921還慘

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大城地產董事長賴源釗(右)、董事長特助賴亮成(左)。記者宋健生/攝影
大城地產董事長賴源釗(右)、董事長特助賴亮成(左)。記者宋健生/攝影

大城地產（6171）去年每股稅後純益3.46元，股東常會今(28)日通過配發1元現金股利。董事長賴源釗對下半年房市發表看法，認為：「市場將回歸正常，再慘也不會比921還慘，整體審慎樂觀看待。」

大城地產去年營收19.43億元、年減4.1%，稅後淨利3.46億元、年減17.1%，每股純益3.46元。

深耕北屯多年、擁有「廍子王」稱號的大成營建機構，在廍子累計推出15個社區、近萬戶業績，2021年才從台灣亞銳士更名為大城地產。

大城營建機構旗下包括大城地產、大映建設、大城建設等，目前在台中擁有約2萬坪土地，土地庫存豐沛。

大城地產近年來以一年一案的進度推案，今年推出總銷13億元、位於14期的「閱讀大城-雲詠」，明年將推總銷30億元、北屯區祥順西路二段的「太和191」。

展望下半年房市，賴源釗認為，市場將回歸正常，大城營建機構累積40年經驗，挺過金融海嘯等波段，「再慘也不會比921還慘，整體審慎樂觀看待。」

大城地產董事長特助賴亮成表示，目前預售屋買氣受到《平均地權條例》轉售不溯及既往的原因，出現一波交易量，但隨著7月1日新制上路，預估會有3個月左右的盤整期，大城地產未來產品仍會以首購、首換族的剛性需求客層為主，朝「最好住的品牌」邁進。

目前，大城地產推案重壓北屯區，推案範圍從廍子、機捷、14期都有，不過大城營建機構也手握西屯、單元五等地精華地，對此，賴亮成說，仍會視市場狀況，穩健評估。

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