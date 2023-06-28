快訊

新聞自由金筆獎首次於台灣公布 2名遭監禁伊朗女記者獄中獲獎

民調30%門檻還沒到 侯敲定電視專訪拚曝光

65歲資深男星登山失聯5個月 「找到遺骸」證實已喪命

1戶都買不起還買第2戶？長虹董座李文造「我要講公道話」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
長虹建設董事長李文造。記者游智文／攝影
長虹建設董事長李文造。記者游智文／攝影

長虹建設（5534）今（28）日舉行股東會，董事長李文造表示，目前高單價高總價預售產品很不好，低單低總還不錯，因為現在買還可以轉售，但下周7月1日平均地權條例上路後，投資客百分之百從市場絕跡，低單低總將會受到較大影響。

不過，他表示，由於工料上漲，營建成本居高不下，就算買氣不好，房價仍難下跌。

對於央行針對第二戶限貸七成，李文造表示，央行目的是打炒房，「真正剛性需求一戶都買不起了，還買第二戶？」他同意央行的做法。至於平均地權條例限制私法人購買住宅，李文造也表示，他沒意見。

但對央行限期18個月開工，否則逐步收回貸款政策，李文造則直呼太不合理。

他表示，他雖是建商，但從不會只從建商利益講話。但央行這政策，他必須講公道話，央行限定18個月，可是依目前政府行政效率，一個稍有規模的建案，包括申請都更、請照、容移、開工報告，除非粗製濫造，否則18個月內一定做不到，央行如此規定，毫無道理。

李文造表示，央行這政策可能是想在短時間增加供給量，以量制價，但現在市況不好，供給量太多，房子賣不掉，也是浪費家國家資源，央行應該立刻取消此一規定。

房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行 建商 平均地權條例

延伸閱讀

房貸、建築融資年增率 雙降

鷹眼抓炒房！ 北市出招 專家：超級武器來了

郊區交通不便「建商為何敢蓋房？」 網曝1原因：比市區還好賣

竹縣頭前溪變牛奶河環保局喊最高罰2千萬 建商今連忙清污

相關新聞

接手誠品信義將作「統一時代二館」 高秀玲：最快2025年開幕

由於統一（1216）將收回誠品信義店，將作為統一時代二館，統一集團美麗事業董事長高秀玲今（28）日表示，一定會與本館有所...

1戶都買不起還買第2戶？長虹董座李文造：認同央行限貸

長虹建設（5534）今（28）日舉行股東會，董事長李文造表示，目前高單價高總價預售產品很不好，低單低總還不錯，因為現在買...

三陽股東會 董座吳清源：六輪全力衝刺 力拚全年營收再創高

三陽工業（2206）今天舉行股東常會，並進行董事改選，入主到今年三陽機車開發設計的少東吳弈成首度加入董事會，為三陽經營團...

自行車業訂單疲弱 台中工策會偕業者前進德國開拓商機

財團法人自行車研發中心與市府工策會前進德國法蘭克福自行車展，打造台中形象專區推銷在地自行車產業。研發中心董事長白政忠指出...

嘉裕股東會 陳伯鏞接任董事長

裕隆集團在執行長嚴陳莉蓮務實轉型的帶領下，集團紡織事業推動創新及多角化的轉型布局，過去三年嘉裕（1417）持續推動成衣品...

中航迎接21萬噸海岬型船 今舉行命名典禮

中航（2612）其新加坡子公司委託中國船舶集團青島北海造船有限公司建造21萬噸海岬型散裝貨輪「中華冠軍輪」(M.V. “...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦