1戶都買不起還買第2戶？長虹董座李文造「我要講公道話」

長虹建設（5534）今（28）日舉行股東會，董事長李文造表示，目前高單價高總價預售產品很不好，低單低總還不錯，因為現在買還可以轉售，但下周7月1日平均地權條例上路後，投資客百分之百從市場絕跡，低單低總將會受到較大影響。

不過，他表示，由於工料上漲，營建成本居高不下，就算買氣不好，房價仍難下跌。

對於央行針對第二戶限貸七成，李文造表示，央行目的是打炒房，「真正剛性需求一戶都買不起了，還買第二戶？」他同意央行的做法。至於平均地權條例限制私法人購買住宅，李文造也表示，他沒意見。

但對央行限期18個月開工，否則逐步收回貸款政策，李文造則直呼太不合理。

他表示，他雖是建商，但從不會只從建商利益講話。但央行這政策，他必須講公道話，央行限定18個月，可是依目前政府行政效率，一個稍有規模的建案，包括申請都更、請照、容移、開工報告，除非粗製濫造，否則18個月內一定做不到，央行如此規定，毫無道理。