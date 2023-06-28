中航迎接21萬噸海岬型船 今舉行命名典禮

中航（2612）其新加坡子公司委託中國船舶集團青島北海造船有限公司建造21萬噸海岬型散裝貨輪「中華冠軍輪」(M.V. “China Champion”)，於今(28)日在青島北海造船有限公司舉行新船命名儀式。典禮由中國航運董事長彭士孝親自主持，並邀請中國航運總經理戴聖堅夫人吳素瑢女士為「中華冠軍輪」命名。隨著新船加入，成為推動中航下半年營收、獲利成長的新動能。

典禮在董事長彭士孝、吳素瑢女士及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成，「中華冠軍輪」船長300公尺，船寬50公尺，載重噸210,000公噸，是中國航運船隊汰舊換新計劃中委託青島北海造船有限公司建造的4艘210,000載重噸海岬型散裝貨輪系列中的第二艘。

中航為強化競爭優勢並加速推動ESG (Environment, Social, Governance) 中採取強化環境保護各項工作，領先業界超前部署與青島北海造船有限公司簽約建造四艘符合國際海事組織(IMO)第三期能源效率設計指數(EEDI-Phase 3)級別之節能環保散裝貨輪，將於今年起陸續交船投入營運。在優化船舶管理體系上，除聚焦環境保護、航行安全與資安管控三大核心項目外，公司已依計畫陸續完成現有船舶的能耗效率提升，未來將大幅提升服務品質與營運效率。

為響應全球節能減排的環保目標為「中華冠軍輪」在建造過程中，主動採取優於國際公約要求之環保節能設計，包括配置新世代MAN B&W高效能主機，加裝軸發電機等。為進一步提高推進與燃料效率，已安裝俥葉導流罩、消渦鰭，及採用低阻防污漆等措施。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統，俾滿足IMO Tier III氮氧化物排放標準，同時，採取雙燃料預設(LNG-ready)與岸電預設(AMP-ready)等預設節能減排系統。

為了因應智能化管理之需求 ，新船已配備智能船舶認證(SMART-SHIP notation)之資訊系統與資安設備。中航針對該系列四艘同型船，在綠色環保節能、智能高效、及資訊安全上採用多項先進設計，全面優化技術性能俾提升船隊整體競爭力，繼續為推動全球航運業的綠能發展作出更多的貢獻。