直播／今周刊「台灣大未來國際高峰會」今開幕 四大看點一次看
面對下半年，通膨仍然籠罩全球，伴隨著淨零減碳興起、碳定價時代來臨，動盪的經濟情勢與國際競合，皆牽動台灣產業的未來，如何拆解變局下的風險與機會，台灣繼而成為全球產經新亮點？
今周刊於6月28日(三)、29日(四)舉辦第六屆「台灣大未來 國際高峰會」，以「科技．永續 解密新局」為主題，規劃「全球總經脈動」、「關鍵科技趨勢」、「創新科技與綠色願景」、「淨零永續年代」四大核心議題，期望在高速變革中，與國內外各界近30位重量級領袖，共同探究解密新局。
今年，賴清德副總統將親臨致詞，引領產業打造新前景，突出台灣特有優勢，提升國際競爭力！
4大議題內容與線上直播開始時間如下：
【6/28線上直播（9:00開始）】
全球總經脈動
前美國財政部首席經濟學家、獨立智庫（Thematic Markets)）創辦人兼執行長馬文‧巴特（Marvin Bart）早在2021年初大膽預測歐美即將面臨高通膨與貨幣緊縮的衝擊，他將以精準、敏銳的市場判斷力解析通膨亂世之下的新經濟趨勢；中研院院士朱敬一、經濟部國際貿易局局長江文若將分別提出在中美貿易戰擴大交鋒，全球供應鏈重組之下，台灣布局新戰略。
關鍵科技趨勢
AI應用新進化、ChatGPT橫空出世，在今年掀起一場產業革命。和碩集團董事長童子賢將親上火線大談AI如何翻轉產業，奪得先機；台灣積極加速數位創新經濟發展的同時，也迎來資訊安全的威脅和挑戰，數位發展部又將如何因應資安難題？
【6/29線上直播（9:00開始）】
創新科技與綠色願景
生態環境與永續發展意識的高漲，人工智能、物聯網、5G通訊等技術快速發展，政府如何攜手產業，在智能科技中展現台灣軟實力？總統府秘書長林佳龍將與交通部、運輸產業領袖交流，開拓新藍海。
淨零永續年代
在歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）十月即將上路、ESG法規持續加嚴之下，MSCI亞太地區ESG與氣候事務負責人Chitra Hepburn將以超過27年的實務經務，助攻產業加速淨零；永續發展已是世界每座城市發展核心與競爭焦點，尤其全球70%的能源消耗以及碳排皆來自城市，因此，台灣縣市如何憑藉地方優勢，迎戰淨零轉型呢？
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