直播／今周刊「台灣大未來國際高峰會」今開幕 四大看點一次看

面對下半年，通膨仍然籠罩全球，伴隨著淨零減碳興起、碳定價時代來臨，動盪的經濟情勢與國際競合，皆牽動台灣產業的未來，如何拆解變局下的風險與機會，台灣繼而成為全球產經新亮點？

今周刊於6月28日(三)、29日(四)舉辦第六屆「台灣大未來 國際高峰會」，以「科技．永續 解密新局」為主題，規劃「全球總經脈動」、「關鍵科技趨勢」、「創新科技與綠色願景」、「淨零永續年代」四大核心議題，期望在高速變革中，與國內外各界近30位重量級領袖，共同探究解密新局。

今年，賴清德副總統將親臨致詞，引領產業打造新前景，突出台灣特有優勢，提升國際競爭力！

4大議題內容與線上直播開始時間如下：

【6/28線上直播（9:00開始）】

全球總經脈動

前美國財政部首席經濟學家、獨立智庫（Thematic Markets)）創辦人兼執行長馬文‧巴特（Marvin Bart）早在2021年初大膽預測歐美即將面臨高通膨與貨幣緊縮的衝擊，他將以精準、敏銳的市場判斷力解析通膨亂世之下的新經濟趨勢；中研院院士朱敬一、經濟部國際貿易局局長江文若將分別提出在中美貿易戰擴大交鋒，全球供應鏈重組之下，台灣布局新戰略。

關鍵科技趨勢

AI應用新進化、ChatGPT橫空出世，在今年掀起一場產業革命。和碩集團董事長童子賢將親上火線大談AI如何翻轉產業，奪得先機；台灣積極加速數位創新經濟發展的同時，也迎來資訊安全的威脅和挑戰，數位發展部又將如何因應資安難題？