閱讀能成為你的底氣！信義房屋創辦人最感謝他

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文／李柔伊

你一定有聽過「三日不讀書，面目可憎」這句話，家長們也知道要認真培養孩子的「閱讀」能力；但長大的你，每個月有好好靜下來看一本書嗎？「閱讀」究竟有多重要，國內最大房仲企業給了最好的答案。

閱讀就是最好的老師

信義房屋創辦人周俊吉多年前第一次邀請李敖演講，開玩笑對他說：「還我少年」！原來，小時候喜歡待在父親書房裡的周俊吉，看了許多李敖寫的作品（文星叢刊）， 當年作家們憂國憂民的筆觸，深深影響當時年僅11、12歲小男孩。

▲信義房屋創辦人周俊吉接受電視專訪，闡述閱讀對自己與企業的重要。

image source：信義房屋

周俊吉接受大愛電視台節目專訪提到，自己並非學習管理、房地產等相關學歷，但他認為，「書是我逃避社會的地方，也是我進入社會的地方」，憑藉閱讀能知道如何經營一間公司，如何能被社會所接受，「因為書裡面有很多的道理，告訴我們怎麼做是對的。」當年的創業沒有人指導，閱讀就是最好的老師，一手草創的企業之所以能走過四十多年，書本扮演不可或缺的角色，在信義房屋核心理念中的「正向思考」，亦是周俊吉透過閱讀獲得的重要能力之一。

「絕大部分寫書的人都很了不起，他把一生的經驗願意詳實分享給讀者，」周俊吉抱著感恩的心情來閱讀。雖已身居成功企業人士，他認為如果遇到問題跟挫折，或許當天不能夠解決，「睡前可以看一些歷史小說等等，轉移自己的心境，隔天起床又是重新的、好的一天開始，能夠正向來面對新的挑戰。」周俊吉主動響應慈濟靜思書軒在全台推廣設立「靜思閱讀書軒」的善舉，從2021年開始陸續贊助嘉義縣市與南投縣的國中小設立靜思閱讀書軒，並且承諾若嘉義縣市學校有需要，信義企業集團將全數協助，迄今已協助多座閱讀書軒設立並啟用，累積捐贈金額已超過200萬，每座周俊吉皆親自到場觀禮。

image source：大愛電視台「仁心慧語」節目

閱讀看氛圍？40歲這年紀成了喜好分水嶺

書本讓生活的觸角無限延伸，雖然線上購書逐漸成為風氣，《網路溫度計》曾報導「誰說沒人要看書？台灣閱讀市場後勢看漲 潛在消費力推估達400億」，調查顯示由於閱讀習慣零碎化，近8成民眾平均每天閱讀時數不到1小時，仍有17.9%民眾每年買書預算達上萬元；過去一年來，不分年齡仍有至少54%以上的人曾在實體書店買書，不同世代實體書店閱讀目的也各有不同，41歲以上更重視獲取資訊，40歲以下重視休閒娛樂，不論是透過實體書籍或是電子書，都能帶來內心放鬆及精神富足。

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