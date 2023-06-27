全台最大高鐵開發案拚今年動工 台中這1區房價逆勢漲

受惠於軌道經濟發酵，中台灣唯一三鐵共構的烏日高鐵，近期有全台最大高鐵開發案台中「高鐵娛樂購物城開發案」力拚今年動工，在重大利多逐漸發酵下，吸引建商爭相搶進烏日購地推案，帶動烏日區房價逆勢上漲。

根據實價登錄資料統計，今年Q1烏日區的成屋整體成交均價約27.5萬元，較去年同期的24.5萬元漲約12.2%；預售屋成交價更站穩3字頭，今年Q1每坪均價已來到36.6萬元。

台中「高鐵娛樂購物城開發案」基地面積4萬8000坪，樓地板面積高達14萬坪，其中商場部分面積就高達9萬坪，得標廠商第一大國際開發在2021年11月與交通部鐵道局簽約後，近日宣布力拚今年動工、2026年開幕。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，烏日高鐵特區有三鐵共構、高快速公路交織的交通優勢，已是烏日房價的領頭羊，不僅特區內的新案來到3、4字頭價碼，上漲漣漪還外擴；未來高鐵娛樂城開發完成，就能補齊高鐵特區的機能缺口，使生活更加豐富便利，並加深民眾移居烏日的誘因。

巨鼎建設總經理陳坤鎮說，「巨鼎TOWER花園」基地位於烏日區學田路568巷，距台中高鐵約5分鐘車程，採讓利策略，開賣3個月傳佳績，今舉辦開工動土典禮，並結合公益捐贈活動，會場提供希望家園、愛之光手工餅乾、咖啡給賓客享用及認購，巨鼎建設按照認購金額，如數捐贈公益。