住都中心台南正強安居社宅統包工程決標 2028年完工
國家住都中心於臺南市永康區的「正強安居」社會住宅新建統包工程昨(26)日順利決標，將由「猛揮營造股份有限公司、巨將隆工程股份有限公司、趙建銘建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計2028年完工，為臺南市再提供464戶社宅。截至今日，國家住都中心於臺南市已決標4,756戶社宅，全臺累積已完工及已決標社宅共3萬4,800戶。
「正強安居」社宅基地位於永康區中山南路471巷及正強街交叉路口，鄰近南大附中、永康國中、永康國小、永康消防分隊等，與臺鐵永康站距離約 2.1 公里，與北側國道一號永康交流道距離約3公里，交通便捷，文教機能亦相當豐富。本案將規劃托嬰中心、里民活動中心、社福中心以及店鋪等商業設施，並串聯基地南側「原臺南農校日式宿舍群」歷史建築周邊綠帶開放空間，提供住戶優質居住環境。
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