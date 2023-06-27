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談景氣 徐旭東：政府應該在低迷的時候更有力量

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
亞泥董事長徐旭東（左）與亞泥總經理李坤炎（右）於股東會後記者會上回答記者提問。記者魏鑫陽／攝
亞泥董事長徐旭東（左）與亞泥總經理李坤炎（右）於股東會後記者會上回答記者提問。記者魏鑫陽／攝

亞泥（1102）今（27）日召開股東會。針對兩岸與下半年景氣，董事長徐旭東於會後記者會上表示，全球都希望世界經濟能夠重復，政府也都很努力在做，大家都希望不要弱下來，現在最大題材是房地產，當房地產弱、整個就差了，「政府應該在低迷的時候，更有力量」。

徐旭東指出，這段期間通貨膨脹、利率增加，都對製造業有所影響。後續要看大有為的政府態度，如果敢衝一點、多帶頭一點，將很多的思想做為執行力湊在一起，或許是解決的方法。

徐旭東表示，今年第1季、第2季，因為全世界的經濟蕭條下來，所以有影響兩岸房市的表現，尤其是對岸房地產受到一點影響、慢下了來，不過台灣還好，所以亞泥的生產量都沒有減少。整體上，都希望世界經濟要能夠重復。

至於重復的情況是否存在？徐旭東說：「Yes or No？存在兩面看法。」一方面，所有地區都不能夠受到太多的經濟上的打擊，尤其是房地產的部分。但又實際上牽涉到營業額和資金的充裕跟不充裕，這看來是有一點打擊。

但他也強調，大家都很努力在做，都希望下半年能夠恢復，這是樂觀看待，實際上可不可以恢復，則需要很多的措施來輔助。

亞泥總經理李坤炎則補充，近來台灣房市的確有趨緩的狀況，但是公共建設還是持續進行，特別是政府部分的土木工程還是繼續在做；若以水泥業的角度，今年水泥、混凝土的需求還是維持穩健。

房地產 徐旭東 亞泥

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