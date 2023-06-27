搶攻暑假商機 福容大飯店、六福觀光集團及長榮酒店推吸客方案

搶攻暑假商機，福容大飯店、六福觀光集團及長榮酒店昨(26)日同步宣布各種不同的吸客方案。福容大飯店昨日宣布全新輕旅品牌「福容徠旅」將在7月1日迎接旅客推出IKEA鯊魚主題房；六福萬怡、六福居宣布推大稻埕夏日節住房專案；長榮酒店吸客推出自即日起「週週抽六千」活動。

全台已經擁有15家連鎖飯店的「福容大飯店」，最近好消息不斷，2023福隆國際沙雕藝術季6月9日開展期長達136天，今年與台灣華特迪士尼共同打造全球唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展非常有吸引力，這個端午連假觀光人潮比原預期增加最少3成，進一步推動業績成長。

福容大飯店持續擴大觀光版圖，推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，於昨日正式宣布官網同步上線，開始接受預訂，將在7月1日迎接旅客，「福容徠旅高雄」做為新品牌的第一家分店，與全球知名的居家品牌IKEA的企業業務攜手合作，打造一整層17間的主題房，房型超吸睛，不用飛到瑞典就能體驗正統北歐風格的IKEA設計主題房。

六福觀光集團昨天也宣布，坐落四鐵共構、擁抱270度環繞山景的城市度假酒店台北六福萬怡酒店，及位在捷運中山站南西商圈的六福居公寓式酒店，均於即日起至8月19日推出「大稻埕夏日節」住房專案，賓客可於夏日節期間向合作遊艇業者，自行預約航班至大稻埕碼頭搭乘遊艇，近距離觀賞大稻埕夏日節煙火秀，享受絢麗的台北夏日夜晚。