航空供應鏈駐龍股東會 董座王昆生：今年營運將一季比一季好

駐龍（4572）今(27)日召開股東會董事長王昆生看今年營運將一季比一季好，營收至少會回到掛牌時2019年前的水準，2018年營收最高達8.39億元，今年有機會挑戰新高；另外，與大客戶的訂單都是長約進行，目前訂單能見度可達2030年。

駐龍去年度合併營業收入為6.36億元，稅後淨利為1.83億元，每股盈餘為5.13元；今天股東會中除通過承認去(2022)年財報外，同時通過每股配發3元股利，其中現金股利2.11元、股票股利0.89元。

疫後解封後，航太需求大爆發難，駐龍董事長王昆生表示，航太產業已正式復甦，訂單能見度5-7年沒問題，目前駐龍訂單能見度已經達2030年；而今年營運將逐季成長，累計前五個月的營收已達到3.4億元，年增率達45.14%。

因應新訂單準備擴大產能，駐龍預計在仁武建設三廠，投資金額約4、5億元，前已經動土，預計2025-2026年完工；考量長期航太產業需求穩定成長，駐龍正評估研議擴大三廠投資金額及建坪。

王昆生也看好，與大客戶的訂單都是長約進行，目前訂單能見度可達2030年，目前仁武三廠目前持續施工中，但因為需求暢旺，同步進行產能設計調整，預期會在2025年開始啟用仁武三廠，成為推動明年營收、獲利成長的新動能。

王昆生進一步指出， 駐龍在國際航太產業供應鏈體系中，屬飛機結構全能量製造廠商，具備完整的特殊製程技術能量，並擁有波音等龍頭業者認證，歷經全球疫情的嚴峻挑戰後，航太業已邁向復甦。

駐龍在新的一年，全力搶攻新訂單，並且不斷強化研發及擴充產量以滿足客戶需求，持續爭取更多新品項的訂單，在製程技術的精進與成本管控，讓駐龍更具市場競爭力與獨特性，能在國際間強烈的競爭壓力下持續保有優勢。