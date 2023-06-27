工研院與新光合纖 共同開發化學聚酯織物回收技術

隨著全球減塑政策及淨零排放目標的推動，再生聚酯材料供不應求，在經濟部技術處科技專案補助下，工研院與新纖（1409）合作，發展聚酯織物全循環技術，藉由創新化學回收技術的開發，將高染料含量的廢聚酯紡織品解聚並純化為可利用的聚酯原料，大幅提高廢棄織物的回用價值，補足產業循環聚酯料源的缺口，開創我國聚酯回收產業應用商機。

經濟部技術處表示，材料循環為全球永續發展關鍵之一，可口可樂、百事可樂、雀巢等許多跨國企業陸續承諾提升再生聚酯材料比例；服飾產業如紡織交易所（Textile Exchange）和《氣候行動時尚產業憲章》（Fashion Industry Charter for Climate Action）也聯合發起了聲明，聯盟內的85個品牌和供應商承諾用再生聚酯原料，2025年的全球回收再生用量須由14%提高到45%，2030年更希望進一步提高到90%，再生聚酯材料成為炙手可熱的材料。臺灣是全球再生聚酯材料的重要供應國，技術處藉由科技專案推動國內自主化學回收聚酯技術開發，改善傳統物理回收法因多次循環程序後，而導致材料特性衰退、須降階使用的瓶頸，提升我國聚酯產業的競爭優勢。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，聚酯材料（Polyethylene terephthalate；PET）是目前最常使用的塑膠之一，廣泛應用在瓶裝容器、紡織等產業。為了協助紡織產業因廢衣物顏色混雜而難以回收再利用，工研院與新光合纖合作，透過高效解聚及再結晶純化製程的開發，並結合物料循環與製程整合設計，產製出高純度、低色度之再生聚酯材料－聚合級對苯二甲酸雙羥乙酯（Bis-2-Hydroxylethyl Terephthalate；BHET），並已完成初步材料應用驗證，回收料的特性符合產業需求。在減碳效益上，藉由低能耗的製程技術開發，再生聚酯材料的碳排放量相較傳統石化聚酯新料降低約30%；與傳統紡織品以焚燒處理的碳排放量相比，其整體減碳效益估計最高可達60%，提供產業創新綠色材料解決方案。

新光合纖指出，朝向「環保、循環經濟、高分子聚合產品」發展是化纖廠未來市場趨勢，因此新光合纖近年積極開發環保回收紗，例如：將帛琉的海洋寶特瓶回收再製成環保回收紗「SIGMA」、2020年使用海地廢寶特瓶與新光紡織（1419）合作推出「新光無限衣」等。由於國際食品大廠Coca Cola等公司宣稱2030年起寶特瓶要100%使用回收PET原料，導致紡織業的再生酯粒恐將面臨供不應求的問題，因此「纖維到纖維」的回收技術就顯得格外重要。

「纖維到纖維」的回收技術重點在於如何去除衣物中的染料，以及如何將回收的單體／寡聚物進行純化，避免回收再加工導致色相、功能性質的下降。除了再生酯粒色相及功能性質的考量外，回收技術的碳足跡、可量產性亦是一大挑戰。希望能透過與工研院開發的聚酯化學回收技術合作，以此突破「纖維到纖維」的回收技術瓶頸並展現新纖在纖維回收領域的技術實力及承諾。

工研院積極擘劃「2030技術策略與藍圖」，在永續環境應用領域發展綠色科技，不僅提供產業創新解決方案，也搶先布局我國淨零轉型競爭力。