全台10大「最賺」科學園區曝 這兩區房價翻倍

近年台商回流，各大科學園區受惠，帶動周邊住宅房價飆漲，根據591實價登錄統計，近五年全台房價漲幅最多的科學園區，由位於新竹的台元科學園區奪冠，住宅房價由2字頭暴衝至4字頭，漲幅119.5%，漲幅同樣翻倍的還有南部科學園區，顯見科學園區在就業機會、人口紅利加持下，周邊購屋需求穩定成長，推升房市交易價格。

台元科學園區周邊房市交易熱區包括縣治一期重劃區與竹北市公所生活圈，其中縣治一期為竹北發展最早、生活機能最成熟的重劃區，同時還有新竹縣政府等公家機關坐落於此，為新竹縣的政經及商業重心。

南科自「護國神山」台積電（2330）宣布在南科擴廠，也替台南房市注入活水，使得過去曾是蛋殼區的新市、善化身價水漲船高，又以LM特定區為南科新貴移居聚落，區域主打低密度高綠覆住宅區，房價穩站3字頭。

第三為新竹科學園區，鄰近竹科的關埔重劃區為竹科新貴居住首選，區域內關新里也是全台綜合所得中位數最高的區域，平均超過300萬元，又稱新竹天龍國，關埔重劃區內有好市多、迪卡儂等連鎖賣場進駐，目前區域新建案「富宇天雋」成交價已逼近8字頭，顯現新竹房價在高消費力的竹科買盤支撐下仍不斷創新高。

第四為前身為楠梓加工出口區的楠梓科技園區，近年也因台積電宣布將在鄰近的中油高煉廠舊址設廠，帶動整個北高雄房市炒的沸沸揚揚，除了楠梓本身外，一旁的高雄新市鎮房價也是一飛衝天，吸引大量投資買盤，房價5年間漲幅近7成，漲勢凶猛。

第五為位在桃園的華亞科技園區，華亞科技園區位於長庚生活圈與A7重劃區間，其中有雙北首購天堂之稱的A7重劃區因房價較周邊區域親民且緊鄰新北，加上機場捷運行經，近幾年成為建商兵家必爭之地，房價也由2字頭攀升3字頭，部分新建案也已經出現4字頭成交。

第六為中部科學園區，周邊房市交易集中在中科生活圈，該區屬於成熟市區，新案稀有，因此預售屋價格屢創新高，其中台中豪宅建商寶輝推出「寶輝國際莊園」，已出現7字頭、總價突破6千萬元的成交價，買盤多為中科高階主管及周邊榮總與澄清醫院醫師等高收入族群，創下區域天花板價格。

第七為北投士林科技園區，號稱台北市最後一塊重劃區，去年一開案就以單價百萬元之姿出場，一口氣拉抬周邊房價由6字頭上揚至8字頭，也是此次榜上房價最高的科學園區，吸引國泰、遠雄、長虹、璞園、宏普、潤泰、華固等知名品牌建商插旗，為北市推案一級戰區。

第八為新北產業園區，有機場捷運與環狀線交匯的新北產業園區，周邊房市交易集中在新莊副都心重劃區與頭前重劃區，其中新莊副都心重劃區近年吸引儒鴻、麗寶、中悦機構等企業進駐，加上宏匯商場、凱悅嘉軒酒店等商業設施加持，房市發展快速。

最後，漲幅接近2成的為南港經貿園區與內湖科技園區，南港近年受惠東區門戶計畫，建設利多，目前新建案成交價已破百萬元，而內湖科技園區則因周邊交易量多以西湖生活圈舊公寓為主，造成區域平均成交價僅7字頭，漲幅敬陪末座。