大魯閣將設子公司 要在美國開棒壘球打擊場

大魯閣（1432）將首度前進美國開棒壘球打擊場！26日大公告董事會決議投資300萬美元（約9,312.4萬元），擴展服務美國地區業務，以提升經營績效，地點將選在美國南加州開設棒壘球打擊場。

大魯閣公告中提到，因應市場營運成長策略規劃，擬擴展服務美國地區業務，以提升經營績效，公司董事會決議通過投資設立美國子公司，總金額為300萬美元，授權董事長全權處理設立美國子公司相關事宜。

大魯閣表示，設立美國子公司目的將要發展美國市場，未來計劃前進南加州開設以棒球打擊場為主題的家庭娛樂中心；主要看好美國休閒娛樂的龐大市場，第一家將會是試金石，主要是參考日本保齡球場前進美國大有斬獲。

該打擊場的餐飲有可能採取外包，不排除與可能台資餐飲洽談合作。

大魯閣5月營收為9,794.5萬元，年增44.94%，創九年來歷史同期新高。隨著疫情解封，消費需求增加，運動休閒的消費成長力道尤為明顯，5月雖然少了4月的清明連假效應，營收月減11.62%，但對比去年5月，年增44.94%，連續三個月成長。今年前五個月累計營收為5.16億元，年增27.17%。

大魯閣位於高雄楠梓的「棒壘球打擊場及Roller 186滑輪場」已在今年4月開始投入營運，位於台北小巨蛋1樓的「Roller 186滑輪場」則預計今年6月底至7月初加入營運，搶攻暑期運動娛樂商機，也成為大魯閣下半年營運成長動能。

大魯閣自啟動轉型以來，除了專注在運動休閒及商場經營，也於2020年透過轉投資和宸國際開發股份有限公司，並持股18.75%，參與開發雙北的都市更新項目。和宸國際開發主要股東除了大魯閣之外還有知名服裝品牌夏姿。

該案的都更劃定已於今年3月通過，將於明年3月前送件都市更新事業計畫報核，預計2026年申請建照，並在取得建照後開工，之後完工出售有望大力挹注公司業績。