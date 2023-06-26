不全然隈研吾 亞洲商辦新地標「聯聚中維大廈」9月進場

台中豪宅一哥聯聚建設今(26)日宣布，繼「聯聚中雍大廈」之後，集團第二棟頂級豪辦「聯聚中維大廈Kuma Tower」訂9月正式公開，此案基地位於七期新市政中心市政路、惠中路與市政北一路口黃金街廓，總銷達270億元，也是今年中台灣規模最大的商辦大樓預售案。

聯聚建設總經理王于娟表示，「聯聚中維大廈Kuma Tower」的基地，原為聯聚建設服務中心，已在七期服務15年，為許多人提供夢想住居，好口碑也累積出聯聚建設豪宅一哥的稱號，乘載許多回憶的一方土地。

服務中心今年退役後，2,380坪南北坐向的寬闊基地華麗轉身，將迎來重量級商辦新案「聯聚中維大廈」，作為聯聚第二個豪辦作品。

王于娟指出，承接台中第一高樓「聯聚中雍大廈」定義的璀璨紀錄，聯聚建設此次攜手建築大師隈研吾共同打造。聯聚也特別保留原址的一棵見證200年歲月的老樟樹，期盼傳承聯聚服務中心和住戶、鄰居們的美好回憶，展開新篇章。

以七期豪宅作品為人所知的聯聚建設，2019年推出豪辦「聯聚中雍大廈」，隨即改寫了商辦新標準，並締造許多傲人紀錄。目前，台中最貴商辦即為「聯聚中雍大廈」，實價揭露平均成交單價達63萬元，最高每坪更突破77萬元。

這次「聯聚中維大廈」更大尺度的保留1,500坪綠地，作為城市公園，打造全台灣最友善鄰里的摩天塔樓。此外，樓高42層樓的主建築物，一樓大廳規劃挑高12米的寬闊空間，就像一張空白畫布，將完全保留讓聯聚再次發揮其美學功力，並融合建築師隈研吾的設計理念，可以期待將會是另一個將驚艷眾人的華美大廳設計典範。

王于娟強調，「聯聚中維大廈」座落於市政林蔭大道，與市政北一路之間，擁有雙主路入口優勢，位居七期門戶位置，金融機構、飯店、大型百貨公司匯聚，交通便利，鄰捷運綠線，還能夠快速銜接國道一號與台74線。

市政府於2022年動工的「市政路延伸工程」，更將打通七期市政中心與中部科技走廊，聯通台中工業、中部科學、精密機械科技創新等三大園區。

聯聚建設今天公開旗下第二棟商辦作品「聯聚中維大廈」，其規劃再次引起各界關注，聯聚建設與國際建築大師隈研吾首次攜手合作，該案規劃地上42層、地下7層的頂級商辦大樓，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高的代表作品，建築英文名為Kuma Tower，以隈研吾的英文姓氏命名，也是其唯一留名之作。

不過，聯聚也提出「不全然隈研吾」的概念，主要是指，「中維大廈」融合聯聚與隈研吾雙方之長，不僅承襲各自的優點，更跳脫以往辦公室的既定框架、圍繞在環境與人文生活與建築之間的美學關係，打造高雅且舒適的辦公場域，改寫商辦思維。

據了解，「聯聚中維大廈」傳承聯聚中雍大廈頂級商辦精髓，大廳挑高達12米，開創廣闊明亮環境。為有效節省能源與時間成本，聯聚中維大廈引進Port智慧分流系統，精確控制電梯的運作，滿足高、低樓層的乘搭需求，提升等候電梯的效率與舒適。

在規劃上，「聯聚中維大廈」主打80至150坪產品，一整層面積達760坪，在空間選擇上彈性更高，每坪單價初估在70萬至90萬元間。此外，建築也將申請三大標章認證，包括耐震設計、耐震及綠建築標章。

前兩項耐震設計及耐震標章，確保建築在規劃與施工上，皆符合制震要求與規劃，除採用鋼骨SS構造，更選用高強度高韌性耐震鋼材，與台北101相同等級，並以遠高於法規要求的標準進行風洞測試，確保中維大廈的建築耐風性與舒適度。

綠建築標章則要求從生態、節能、減廢、健康等4個面向，來進行建築符合永續環保標準，除了檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等面向都將符合綠建築標準，將吸引同樣重視ESG永續原則的企業入駐。