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開車到桃園機場請小心 因應第三航站區工程6月28日起縮減部分進場車道

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場6/28-8/7進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。機場公司呼籲駕駛人依標誌及限速小心行駛。桃機公司提供
桃園機場6/28-8/7進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。機場公司呼籲駕駛人依標誌及限速小心行駛。桃機公司提供

桃園機場公司今（26）日表示，因應第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程建設需求，定於今年6月28日至8月7日進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。施工期間將調整部分交通動線，限縮進機場航站南路部分車道，提醒駕駛人留意，並依照標誌及速限小心行駛；為避免造成交通壅塞情形，建議往來機場民眾可多加利用大眾運輸，省時又方便。

第一階段為2023年6月28日至7月7日，期間航站南路往東進機場方向，過車行地下道後，封閉路肩共264公尺，維持原3車道通行。

第二階段為2023年7月24日至8月7日，期間航站南路往東進機場方向，鄰近第二航廈前，封閉路肩及最外側車道共87公尺；通過封閉區域後，往第一航廈地面藍色標示，及第二航廈地面綠色標示車道仍維持通行。

為維持施工期間交通順暢，機場公司已設置道路縮減標誌，並加派指揮人員，呼籲駕駛人依標誌及限速小心行駛。惟限縮區域相當局部，估計影響車流相當輕微；同時機場公司呼籲，暑假期間入出境旅運明顯增加，尖峰時間車流量較大，建議旅客及往來機場民眾，多利用機場捷運、巴士等大眾運輸，省時又方便。

桃園機場628-77期間航站南路往東進機場方向，過車行地下道後，封閉路肩共264公尺，維持原三車道通行。桃機公司提供
桃園機場628-77期間航站南路往東進機場方向，過車行地下道後，封閉路肩共264公尺，維持原三車道通行。桃機公司提供

機場捷運 桃園機場

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