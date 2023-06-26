松下擬向馬自達供應4680鋰電池 擺脫對特斯拉依賴

集微網消息，根據日經中文網報導，松下控股旗下的松下能源與馬自達共同宣佈，已就供應電動汽車電池啓動磋商。馬自達計劃為2025年之後上市的電動汽車配備松下的鋰電池，還有可能與其在美國共同投資建設電池工廠。如果這一擧措可以實現，將是松下控股首次為日本國內大型車企直接供應電池，也是松下為擺脫對特斯拉依賴邁出的關鍵一步。

松下控股與馬自達為了搆建中長期合作關系，將於2023年內簽訂協議。馬自達很有可能採用松下生產的4680規格鋰電池，此類產品將於2024年出貨，其容量是21700的5倍，內阻更低，有助於延長電動汽車續航裡程。

松下控股社長楠見雄規在5月的集團戰略說明會上宣佈，將優先投資車用電池，計劃將目前約50GWh的電池產能，至2030年提高至200GWh。

為了發展電動汽車產業，美國此前出台政策，為在美建廠的電池企業提供優惠。松下目前已經在美國有兩家電池工廠，近期確定將建設第三家。外媒表示，曏馬自達供應的電池，很有可能在松下位於美國堪薩斯州建設的第三家工廠生產，該工廠計劃於2024年投產。

關於與馬自達共同建設電池工廠及人才交流，松下控股6月21日表示：“正在進行磋商，不排除任何可能性”。有可能商定2023年度決定建設用地，成為北美第三家新工廠等。

根據日本調查公司Techno Systems Research的統計，松下控股在全球車載電池市場的份額（按容量計算）為7.7%，排名第四；排在首位的是中國的甯德時代。

馬自達2022年度的全球汽車銷量為111萬輛。其提出了到2030年使純電動汽車佔到全球銷量25～40％的計劃。打算從2028年開始增加純電動汽車產品線，在此之前將會同時銷售混合動力車（HV）及插電式混合動力車（PHV）等。馬自達計劃在2030年之前投入1.5萬億日元用於汽車的電動化，預計將為電池投入約5000億日元。