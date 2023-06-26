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聯聚攜手隈研吾打造亞洲商辦新地標 每坪70~90萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中維大廈3D示意圖。圖／業者提供
中維大廈3D示意圖。圖／業者提供

聯聚建設再推豪辦，案名「中維大廈」，位於市政路，規畫地下7層，地上42層超高建築，預期售價每坪70萬到90萬元。房地產業者表示，成交單價預料將再創台中商辦單價新高。

目前台中最貴商辦為聯聚中雍大廈，實價揭露平均成交單價達63萬元，最高每坪突破77萬元。

聯聚新推出的中維大廈位於七期核心，市政路、市政北一路口，基地面積達2380坪。個案近日公開，廣告主打「不全然 隈研吾」，吸引市場目光，也引起不少討論。

聯聚表示，「不全然」是指，中維大廈融合聯聚與隈研吾雙方之長，不僅承襲各自的優點，更跳脫以往辦公室的既定框架、圍繞在環境與人文生活與建築之間的美學關係，打造高雅且舒適的辦公場域，改寫商辦思維。

聯聚說，相信聯聚中維大廈未來將成為聯聚、台灣和亞洲的一個新地標，一座必須親訪見證的世界級建築。

聯聚建設表示，聯聚從豪宅轉商辦，重新定義商辦新標準，以低建蔽率及自然元素創造建築與公園綠地。這一方面展示聯聚對於生態保護和永續發展的承諾，同時也體現將自然元素融入高層建築中的創新思維及實踐ESG建築為目標。

聯聚表示，聯聚企業文化是「安全、實用、美感」，安全居於首位，結構設計除了不計成本主動提高標準，也落實到現場施工。商辦並規劃申請三大標章認證，耐震設計、耐震以及綠建築標章。

前兩項耐震設計及耐震標章，確保建築在規劃與施工上，皆符合制震要求與規劃，除採用鋼骨SS構造，更選用高強度高韌性耐震鋼材，與台北101相同等級，並以遠高於法規要求的標準進行風洞測試，確保中維大廈的建築耐風性與舒適度外，也照顧周圍行人的安全。

綠建築標章，則從生態、節能、減廢、健康等四個面向，符合永續環保標準，除了檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等面向都會符合綠建築標準。

房產業者表示，後商辦時代，辦公室文化定義日漸多元，聯聚中維大廈擁有地段稀缺性，且規畫提供舒適便利的商辦場域，同時還擁有城市風景，這樣的珍稀條件其他競爭者難以複製，可望再創高價。

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