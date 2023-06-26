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信義房屋：六都套房台中、台南房貸平均超過2.7% 雙北最吃香

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋：六都套房台中、台南房貸平均超過2.7%，雙北最吃香。（圖:信義房屋提供）
信義房屋：六都套房台中、台南房貸平均超過2.7%，雙北最吃香。（圖:信義房屋提供）

根據今年第一季聯徵中心資料顯示，小套房產品銀行貸款仍相對嚴格，尤其雙北以外的套房產品，利率比起大樓產品最多高出近0.7%，反映銀行對於套房產品仍視為風險相對較高的產品，不過雙北市雖然套房平均房貸成數在67.7~70%，但房貸利率明顯低於其他都會區，雙北市套房貸款平均利率2.12%，雙北以外都會區套房的房貸利率則達2.41~2.75%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，除了雙北市捷運站周邊的套房產品外，銀行對於套房產品貸款相對謹慎，主要還是因為套房多屬於投資性質，另外過去房地產修正的時候，套房也是風險較高的產品，加上投資套房的人名下多已經有些房貸，因此套房產品的貸款條件相對大樓產品，不僅成數少一些且貸款利率也會加碼較多。

根據聯徵中心今年第一季房貸資料顯示，套房產品貸款數量最多的是台北市，樣本數達215件，台北市的套房交易相對其他區域市場需求更大，且貸款條件也優於其他都會區，平均貸款成數約7成，且貸款利率僅有2.12%，新北市條件與北市接近，貸款利率也約2.12%，不過貸款成數平均僅有67.7%，但雙北以外都會區的套房平均貸款利率則是2.41%起跳。

雙北以外套房貸款最多的是台中市，今年第一季套房房貸樣本數121件，平均房貸成數約7成，但房貸利率明顯加碼，平均貸款利率2.71%，每間平均約300萬元，桃園市平均房貸利率2.41%，平均房貸也約7成，每間平均365萬元，貸款利率最高的是台南市的2.75%，不過套房樣本數僅有23件，平均一間216萬元，高雄市平均房貸利率2.46%且房貸成數平均近71%。

曾敬德表示，央行針對個人第二套房貸上限規定7成，可能對套房產品略有影響，主要影響貸款利率與成數，還是銀行評估套房產品多屬非自用，風險較高，短期內套房貸款條件變化應該有限。

2023第一季套房產品貸款狀況。
2023第一季套房產品貸款狀況。

房貸

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