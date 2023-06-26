套房銀行貸款仍嚴格 這兩都平均房貸利率超過2.7%

根據今年第1季聯徵中心資料顯示，小套房產品銀行貸款仍相對嚴格，尤其是雙北以外的套房產品，利率比起大樓產品最多高出近0.7%，反映銀行對於套房產品仍視為風險相對較高的產品。

觀察六都，雙北市套房平均房貸成數在67.7%~7成，但房貸利率明顯低於其他都會區，雙北市套房貸款平均利率2.12%，雙北以外都會區套房的房貸利率則達2.41~2.75%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，除了雙北市捷運站周邊的套房產品外，銀行對於套房產品貸款相對謹慎，主要還是因為套房多屬於投資性質；另外，過去房地產修正的時候，套房也是風險較高的產品，加上投資套房的人名下多已經有些房貸，因此套房產品的貸款條件相對大樓產品，不僅成數少一些且貸款利率也會加碼較多。

根據聯徵中心今年第1季房貸資料顯示，套房產品貸款數量最多的是台北市，樣本數達215件，台北市的套房交易相對其他區域市場需求更大，且貸款條件也優於其他都會區，平均貸款成數約7成，且貸款利率僅有2.12%，新北市條件與北市接近，貸款利率也約2.12%，不過貸款成數平均僅有67.7%，但雙北以外都會區的套房平均貸款利率則是2.41%起跳。

雙北以外套房貸款最多的是台中市，今年第1季套房房貸樣本數121件，平均房貸成數約7成，但房貸利率明顯加碼，平均貸款利率2.71%，每間平均約300萬元，桃園市平均房貸利率2.41%，平均房貸也約7成，每間平均365萬元，貸款利率最高的是台南市的2.75%，不過套房樣本數僅有23件，平均一間216萬元，高雄市平均房貸利率2.46%且房貸成數平均近71%。