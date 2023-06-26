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新北不動產愛連網整合業界資源 可隨時估價及查交易趨勢

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北地政局今與與樂居科技、安富財經（好時價）等民間公司合作舉行記者會，宣布「新北好樂-實價登錄再升級」記者李成蔭／攝影
新北地政局今與與樂居科技、安富財經（好時價）等民間公司合作舉行記者會，宣布「新北好樂-實價登錄再升級」記者李成蔭／攝影

買房是人生大事，不少民眾都會到多個網站查詢大量資料後才出手，過程繁瑣耗時，新北地政局過去推出「不動產愛連網」供查詢實價登錄，如今與民間公司合作，整合資訊，新增「隨走隨估」功能，以及「五大數據」房價趨勢，方便民眾了解「價」及「量」，使房產資訊更透明。

地政局今與與樂居科技、安富財經（好時價）等民間公司合作舉行記者會，宣布「新北好樂-實價登錄再升級」。局長汪禮國指出，新北不動產愛連網（I-Land）為各項地政資料及跨局處圖資的一站式查詢服務網，這次與好時價聯手合作，提供「隨走隨估」的功能，民眾到哪都可用手機或電腦定位與設定條件，即可查詢住宅市場目前合理的房地、車位價格區間、房貸還款年限及額度。

汪禮國說明，日前也與樂居簽訂合作備忘錄，合作兩項目，包含樂居提供新北市市場面五大數據，包含「新建案（預售屋/新成屋）推案量分析」、「新建案（預售屋/新成屋）交易量分析」、「二手市場待售量」、「二手市場委售比」、「二手市場委成比」，並整理成趨勢圖；二是加強樂居與愛連網的網站串聯性，民眾可於愛連網實價登錄的社區行情查詢功能項下，點選「銷控表模式」，即可連結至由樂居設計之「銷控表」，透過視覺話、立體化歸類統整實價登錄資料。

樂居科技創辦人李奕農、好時價副總經理鄧筱蓉這次也分別親自簡報說明隨走隨估及五大數據等內容。汪禮國表示，產業界有更多敏感度，這次透過合作讓愛連網有更客觀的資訊，包含「價」及「量」的分析等，讓資訊更加透明，民眾了解市場情況，也比較好出價。

地政局副局長徐鳳儀補充，新北近年致力提升不動產交易資訊透明，透過每月發布新北房市交易移轉棟數，及每季發布住宅價格指數、不動產市場季報、預售屋市場季報等數據，讓民眾從不同面向瞭解更多不動產資訊，並積極擴大產官學合作。

新北地政局與民間公司合作，整合資訊，「不動產愛連網」除供查詢實價登錄外，再新增「隨走隨估」功能，以及「五大數據」房價趨勢，方便民眾了解「價」及「量」，使房產資訊更透明。圖／取自愛連網
新北地政局與民間公司合作，整合資訊，「不動產愛連網」除供查詢實價登錄外，再新增「隨走隨估」功能，以及「五大數據」房價趨勢，方便民眾了解「價」及「量」，使房產資訊更透明。圖／取自愛連網

實價登錄 預售屋 大數據

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