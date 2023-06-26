好康看這裡 長榮酒店即日起舉辦「週週抽六千」活動大方放送遊樂金

今年暑假最大強運王就是你。長榮酒店自即日起舉辦「週週抽六千」活動，大方放送遊樂金，自6月26日起至10月1日止，透過官網預訂國內任一長榮酒店並完成住宿者，即可參加抽獎。活動期間內，每週抽出一名幸運兒獨得6,000元長榮桂冠禮券，並於每周二在長榮酒店官網及臉書公布得獎名單。盛暑時節，長榮酒店同時也推出各有特色的主題住房專案，吸引消費者前往體驗。

親子共遊．複習我們的童年

長榮文苑酒店(嘉義)以「城市逃離計畫系列」邀請大家於酷暑期間遠離城市喧囂，到嘉義享受惬意時光，凡於6月30日前預定暑期期間住宿，加碼招待每房一位未滿12歲兒童免費入住，每房再贈送迎賓飲料券兩張。系列一【南院漫步之旅】住房專案贈送免費門票及獨家故宮南院漫步地圖，可近距離觀賞暑假才有的水舞燈光音樂秀，還有三條漫步遊園路線推薦給您；系列二【一同來嘉當公主】住宿就送佐登妮絲城堡入園門票，一秒到歐洲、一圓公主夢。

長榮桂冠酒店(台中)暑期主打【恐龍森友會】親子住房專案，滿足小恐龍迷的沉浸式體驗，入住主題客房外，另加贈科博館恐龍廳門票、恐龍系列周邊贈品（恐龍蛋、涼感巾、運動水壺、提袋）、大廳還有恐龍布置供打卡拍照，最特別的是精心打造的恐龍森友館，有縮小版侏儸紀、白堊紀的恐龍模型，讓小朋友可以透過縮小的模型了解兩億年前恐龍生態。

長榮桂冠酒店(基隆)招募海洋保育小縱隊特別企劃，跟著任務卡認識海洋廢棄物、體驗海洋桌遊、與海洋生物合影等，完成四個關卡中任一任務，即可獲得徽章或證書並參加館內抽獎活動。企劃可搭配【環保減塑愛地球】住房專案，以實際行動支持海洋保育，更可依旅程需求加購鄰近景點門票或基隆徒步導覽。

長榮鳳凰酒店(礁溪)入住【夏日樂悠遊】住房專案，依房型人數贈送傳藝園區門票，再加贈一把可愛造型水槍，讓大小朋友在1,500室內外SPA泳池清涼一夏！這個夏天還有勇闖鳳凰森林系列活動，在尋找「魔法森林」的全館解謎遊戲中，一起認識台灣特有種生物；另外還有森林療癒系木製昆蟲與熱縮片鑰匙圈DIY以及香噴噴的香蔥司康和金棗蛋糕DIY，快帶寶貝們到礁溪玩，為旅程填滿快樂的記憶。

台糖長榮酒店(台南)為了慶賀台南將於2024年建城400年，台糖長榮酒店(台南)提前推出【倒暑計時x迎向400】住房專案，暑假期間週一～週四入住每房提供藍柏閣精油DIY課程，週五～週日則是體驗闖關遊戲，闖關成功還可以玩幸運輪盤獲得精美獎項。

長榮桂冠酒店(台北)【沁涼長榮啤一下】住房專案，依房型人數提供免費金牌啤酒或罐裝可樂，再加碼送捷運24小時卡。飲酒過量 有礙健康