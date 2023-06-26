買新屋還是中古？ 一表懂七都價格落差有多大

很多人在買房子的時候都希望可以住進新屋，但是新案房價飆漲，預算有限的購屋民眾只好退而求其次，選擇價格相對平實的中古屋，新成屋、中古屋之間的價格落差到底有多大呢？

東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，目前在六都及新竹縣市中，以台南、高雄的新舊屋房價價差幅度最大，都接近4成，其次為台北市三成、新北21%，新竹縣市價差僅一成多約13%~14%，七都最少。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，目前建商的營建成本仍在歷史高檔，新推案價格欲跌不易，在比價效應下，中古屋對於剛性買盤來說是不錯的選項，值得購屋民眾留意。

黃勝暉表示，南二都最近幾年在建設題材和科技題材的雙重助攻下，以南科及楠梓產業園區為中心的周邊地區新建案開價屢創新高，不過，由於南二都房價基期相對較低，即使經歷了房價飛速上漲的階段，但目前南二都新建案的成交單價仍普遍落在3字頭上下，購屋民眾的接受度較高，而中古屋只能盡量壓低價格以提升其市場競爭力。

此外，南二都幅員遼闊，部分蛋白區、蛋殼區的中古屋單價仍普遍落在1字頭上下，這也在一定程度上拉低了區域中古屋單價的均值，使得南二都新舊屋價差幅度更加顯著。

至於價差幅度相對較低的新竹縣市，黃勝暉表示，伴隨竹科的不斷發展，不僅磁吸了許多外縣市民眾到新竹工作、居住，還吸引了大量建商爭先到新竹縣市購地推案，推動區域房市交易量能全面上漲。

隨著竹科周邊地區土地取得成本的攀升，不少建商都開始把目光鎖定在新竹相對外圍的偏鄉，在蛋白區、蛋殼區加緊推案，新建案的進駐也讓該區域中古屋房價快速補漲，進而導致新竹縣市新舊屋二者之間的價差幅度縮小。

在單坪價差方面，台北市新建案平均高於中古屋19.2萬元，是六都及新竹縣市中單坪價差最大的區域。