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「寶島特產 達人帶路」 新東陽帶你如挖寶般發現更多台灣在地好味道

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
新東陽特別規劃「寶島特產　達人帶路」，讓您來新東陽一站購足台灣各地特產。新東陽提供
新東陽特別規劃「寶島特產　達人帶路」，讓您來新東陽一站購足台灣各地特產。新東陽提供

創立超過55年的新東陽除了大家熟悉的肉乾、肉鬆、肉醬等經典熱銷商品，一直以來新東陽也以伴手禮店及特產達人的角度，蒐羅全台在地小農優質產品以及各地農漁會、名店特色商品，您想要的寶島特產都可以在新東陽一站購足，此次「寶島特產 達人帶路」檔期還與台灣知名觀光工廠合作推出專屬好康，讓您來新東陽不只美味保證、絕不踩雷，還可以如挖寶一般發現更多台灣在地的好味道。

新東陽除了多種經典商品是大家記憶中的美味，其實也是寶島特產達人，一直為大家蒐集台灣各地的土特產，也跟許多農漁會保持良好關係，讓大家可以來新東陽買到平常要特別去當地才可買到的特色商品。此次「寶島特產 達人帶路」檔期將全台各地的名產網羅起來讓大家一次買個夠，包括台北知名的布田花生糖，嚴選台灣北港花生，粒粒飽滿香脆不甜膩；橄欖果醋是來自新竹橄欖先生，是「台灣唯一」農會輔導橄欖產銷班，也是新竹寶山鄉必買伴手禮之一；台中幫大家找到菇菇部屋，以新鮮香菇採真空乾燥技術製成的鮮菇餅，保留香菇的香氣與多醣體、胺基酸等營養成分，又無添加任何化學添加劑等，也是台灣不可錯過的特色美味之一。

還有新東陽嚴選台灣好茶，日月潭紅玉紅茶是產自南投日月潭，具肉桂及淡雅薄荷香，久泡不苦澀，適合單品飲用，東方美人茶則是具果香及蜜香，其色澤艷麗，猶如美人漫舞，西方飲茶人士譽之東方美人。除此之外，還有超級好買人氣熱銷的台灣名店阿爸ㄟ土豆及彰化必買的一品名卡薄燒，除了這些還有更多台灣美食都在新東陽可以一站購足，讓你一次品嚐都寶島各地的特產。

此次也與嘉義以梅子為主題的觀光工廠「梅問屋」及新竹「裕大仙草工廠」合作推出專屬優惠，活動期間只要憑新東陽ＤＭ截角至兩個觀光工廠參觀，即可獲得梅問屋濃縮飲品玻璃罐系列兩件九折及裕大仙草工場商品九折優惠，「寶島特產　達人帶路」檔期從6月26日開始至7月23日，有興趣的朋友可以致電門市詢問或直接到門市採購唷。

新東陽門市資訊：https://www.hty.com.tw/store.php

「寶島特產　達人帶路」線上DM：https://www.hty.com.tw/data/catalog/1686626852RK5C3.pdf

台中「菇菇部屋」的鮮菇餅，以新鮮香菇採真空乾燥技術製成的鮮菇餅，台中特產必買。新東陽提供
台中「菇菇部屋」的鮮菇餅，以新鮮香菇採真空乾燥技術製成的鮮菇餅，台中特產必買。新東陽提供
新東陽嚴選台灣好茶，極品茶葉，為最具代表台灣特色的產品之一。新東陽提供
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