獨家／桃園航勤董座將換人 桃機公司前總經理林祥生呼聲高

負責桃園國際機場地勤作業的桃園航勤公司近期董座將有異動。據了解，桃園機場公司前總經理林祥生呼聲極高，有望接掌董座一職，該人事案交通部已呈報行政政院，同意後即可召開董事會正式選任。對於這項人事案，交通部長王國材表示，已簽上去了，等行政院核定。

桃勤公司是由交通部、華航（2610）、美商優比速航空公司共同投資組成，資本額7億元，全年無休提供往返桃園國際機場航機所需全方位地勤服務，為國內最具規模的專業地勤服務公司， 自1979年正式營運至今，總計已提供航機服務近200萬架次。

為與國際趨勢接軌，於2019年12月底獲桃園機場公司核准於桃園機場承接旅客報到櫃台代理服務，並自2020年2月開始執行日本樂桃航空運務作業，成為台灣第一家有能量實行地面代理一條龍服務的指標。

交通部、華航與優比速航空分別持有桃園航勤45%、49%與6%股權，雖然華航為最大股東，但華航大股東為交通部所屬的航發會，因此，盡管過去桃勤董事長、總經理多由華航退休的資深副總經理擔任，但人事案都須經交通部同意後才會派任。

過去這類資本額不高的泛官股企業，多由主管部會直接任命，但在行政院前院長蘇貞昌時代，一律改為所有泛官股事業不論資本額多寡，均須呈報行政院，同意後始可任命，因此，此次新董事長人選雖然交通部沒有意見，但仍需經行政院同意後才行。

據指出，林祥生在2000年時擔任過當時通部政務次長賀陳旦辦公室秘書，賀陳旦卸任後他回到校園，後在中華大學運輸科技與物流管理學系任副教授，在交通領域時間相當長，2019年4月被聘任接掌桃園機場公司總經理，但在桃機任職一年半，2020年9月下旬他就以個人因素向交通部請辭離開桃機公司。