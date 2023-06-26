長榮獲「航空界奧斯卡」16獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
SKYTRAX公布「2023年全球航空公司大獎」，長榮航空入選為「全球十大最佳航空公司」第九名，並榮獲「全球最佳豪華經濟艙」第一名及「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席領獎典禮。長榮航／提供
SKYTRAX公布「2023年全球航空公司大獎」，長榮航空入選為「全球十大最佳航空公司」第九名，並榮獲「全球最佳豪華經濟艙」第一名及「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席領獎典禮。長榮航／提供

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，20日於巴黎航空展公布並頒發「2023年全球航空公司大獎」，長榮航空大獲全勝，囊括16獎項，由長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，20日於巴黎航空展公布並頒發「2023年全球航空公司大獎」，由長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎，這是長榮航空繼5月獲得該機構評選為五星級航空公司後，再度囊括「全球十大最佳航空公司」第九名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」第一名等16項獎項。

孫嘉明表示，感謝全球旅客對長榮航空的支持，也感謝全體員工在過去三年疫情期間，仍努力不懈設法精進服務品質；隨著全球航空業重返疫情前榮景，長榮航空也加快腳步推出各項嶄新的服務，並規劃於今年下半年陸續推出各式機上美食、更換服務用品，期待提供旅客嶄新的體驗。

長榮航空自1992 年推出全球首創的豪華經濟艙，隨即受到市場歡迎，並引領航空業界仿效，成為目前航空公司的主流產品；隨著機隊及航網規模持續擴張，長榮航空除了於波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，也將於明年中開始於波音787-9客機配置豪華經濟艙。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以乘客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，深獲航空、旅遊業界之認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標；該機構透過網路問卷，針對超過350家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過1,300萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的服務項目。

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com將長榮航空評選為「2023年全球25大最佳航空公司–第8名」，及連續十年榮獲「全球前20大最安全航空公司」，是台灣唯一入榜的航空公司。

長榮

延伸閱讀

2023全球10大最佳航空公司 長榮航空第9名

「航空界奧斯卡」SKYTRAX 長榮航大獲全勝囊括16獎項

長榮航空 榮獲航空界奧斯卡肯定

長榮航空獲航空界奧斯卡肯定 榮登SKYTRAX全球十大最佳航空公司第9名

相關新聞

長榮獲「航空界奧斯卡」16獎

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，20日於巴黎航空展公布並頒發「2023年全球航空公司大獎」...

量販三強之一 愛買啟動轉型社區店

量販市場目前仍由家樂福獨大，大潤發居次，量販老三愛買不論營收與店數，都已與兩大出現落差，迫使愛買啟動轉型計畫。遠東集團董...

點子農場／三意旅行與旅行創新

知名的英國作家艾倫狄波頓（Alain de Botton）喜歡旅行，於是寫了《旅行的藝術》（The Art of Tra...

行銷最錢線／廣告行銷 啟動意義迴路

深入人心的好廣告，能很快引起消費者注意及記憶，進而產生購買欲，但要找到能激發共鳴的好策略與好創意，目前的廣告企畫模式雖然...

經濟選書／四策略找到力量泉源

作家法勒在《轉換中的人生》一書中，歸納出重大的人生轉變，平均18 個月就會出現一次。大部分的轉變是非自願的，也因此在當下...

民視換照在即！推全台首名「AI主播」明亮相 NCC：將請公司說明

生成式AI技術熱度持續，應用進一步延伸到新聞界，民視將推出全台首名「AI主播」引起討論。由於民視正處於換照期，國家通訊傳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦