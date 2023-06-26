航運業：運價有望走升

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨櫃三雄除了有望迎除息行情外，航運業界普遍認為，不必對於市場前景過度悲觀，因為多家海運業者正在研擬7月旺季要開始加收GRI（綜合費率附加費）費用；加上市場傳出國際海事組織（IMO）將於7月討論是否擬定更嚴格的溫室氣體排放目標及減碳等議題，凡此都有望讓運價持穩甚至走升。

國內三大貨櫃輪長榮、陽明及萬海同步認為，貨櫃輪運價崩跌經過近十個月的調整後，已貼近成本區，實在跌無可跌，隨全球庫存消化已近尾聲，端午節過後大陸地區出口貨量有望回溫，屆時市場運價會逐漸回穩。

貨櫃三雄除息秀本周上秀，由長榮打頭陣在6月30日登場，萬海7月3日接棒、陽明則在7月4日除息。法人表示，第3季是貨櫃輪的傳統旺季，若6月底、7月初市場貨量是值得觀察的關鍵點。

此前，原本全球貨櫃輪市場潛藏著美西碼頭工人勞資協商極不安因素，資方代表太平洋海事協會（PMA）跟勞方代表國際碼頭與倉庫工人工會（ILWU）一直在協商當中，近日國內的海運業界已經證實，雙方針對未來五年的薪資調幅達成共識，勞資協商完成談判，原本市場高度關注怠工危機也跟著解除。

另外，趕在端午節前，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）提前在上周三（21日）出爐。上周市場因放假在即，觀望氣氛濃厚，SCFI運價指數連三跌，雖然大陸出口到歐美貨運量還是不夠旺，不過，遠東到美西及遠東到美東運價跌幅都較前一周收斂。

除息 長榮 碼頭 萬海

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