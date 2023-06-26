經濟選書／四策略找到力量泉源

作家法勒在《轉換中的人生》一書中，歸納出重大的人生轉變，平均18 個月就會出現一次。大部分的轉變是非自願的，也因此在當下不受歡迎，但你以為的絕境，其實藏著豐收的祕密。以下四個策略，幫助你找到新的力量泉源。

一、找出你的棉花糖

史丹佛大學社會心理學家米歇爾（Walter Mischel），在1972 年找來一群學齡前的兒童，用一袋棉花糖做心理實驗。米歇爾發現，能夠延遲享樂的孩子，長大後更成功：相較於選擇馬上吃掉棉花糖的小孩，能忍著不吃的孩子在日後更健康、更快樂、收入更高，SAT分數也更高。

二、工作本身就是獎勵

在職涯中，我們犯的最大錯誤，就是只把工作當成達成目的的手段。或許一直以來，你都是這麼做的。但當流體智力曲線開始走下坡，你察覺到是時候該做改變了。

以為「達到目的就會快樂」，其實是誤會一場。這是人生必須釐清的重要真相之一。你心知肚明，當職涯只是達到目的、獲取報酬的手段，即便真的得到報酬，也不會滿足，因為你的目光已經放在下一個戰利品。如果你犯過那種錯，逝者已矣，來者猶可追。當然，你不會光是因為重新起步，就天天開心，心滿意足，有時依舊會有低谷，人生就是這樣。然而，有了正確目標後，藉由服務他人讓自己成功，就能讓工作本身成為獎勵。

三、盡可能做最有趣的事

樂趣與意義的核心都是有趣。許多神經科學家都認為，趣味屬於正面的原始情緒，由大腦的邊緣系統處理。你真心感興趣的東西樂趣無窮；此外，既然那樣東西能讓你保持興趣，一定也帶有意義。

四、轉換跑道不必走直線

南加大的學者研究職涯模式後，發現有四大類別：第一種是「直線型職涯」，就是持續往上爬，步步高升；第二種是「穩定型職涯」，待在同一份工作，但專業能力持續成長。

第三種是「轉換型職涯」，尋找新挑戰，從一份工作跳到另一份工作，甚至換領域；最後一種是「螺旋型職涯」，比較類似於一系列的迷你職涯，多年在一種專業裡發展，接著換領域，但轉換不光是為了尋求新鮮感，而是銜接在先前的迷你職涯中獲得的能力。

在人生的早期，你可能擁有超級直線的職涯。然而，你現在要進入第二曲線，比較適用的模式很可能是螺旋型。好好想一想，你今日真正想要的東西，而不是你過去追求的東西。

（摘自《重啟人生》，天下雜誌出版）