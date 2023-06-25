迎炎夏！ 遠東巨城多家全新品牌進駐

炎炎夏日逛購物中心最消暑！為了讓消費者能清涼一夏，Big City遠東巨城購物中心準備妥全新購物體驗，話題新櫃、超強快閃及精彩活動天天不間斷，要陪伴顧客度過歡樂的夏日時光。

遠東巨城B1 「Nice Cream」義式手工冰淇淋專賣店首度進駐購物中心，純素配方無使用蛋奶成份，結合義大利技術及台灣在地水果，是今夏健康消暑新選擇；1F「APIVITA」希臘全方位肌膚保養品牌，嚴選優質蜂蜜產品及天然植萃，堅持零動物實驗，打造友善環境的超有感保養品；人氣時尚品牌「Calvin Klein」、百年經典法國麵包下午茶「Paul」也以全新店型亮相，提供消費者更豐富多元的購物選擇。

巨城強檔輕食小點接續登陸，4F台南必吃千層「狸小路手作烘焙」首次快閃新竹，紮實口感搭配滑順鮮奶油，層次豐富令人吮指回味；台中超人氣排隊名店「不二糕餅」主打蛋黃酥，餅皮酥香可口、內餡濃郁絲滑，蹦出經典好滋味；嘉義「mina 烘焙」將帶來港式甜點，冰火菠蘿油X絲襪奶茶是下午茶的絕配組合；「紅斗泥草莓大福」新竹初登場，推出夏日限定芒果大福，酸甜滋味今夏最對味；B1「Good Mall龜毛集品」首度來到巨城，使用SPF生食等級雞蛋製作蛋捲、蝴蝶酥等小點，吃得美味又安心；文青風日式飯糰「一口丹」、台中太陽餅名店「太陽堂」、7F桃園甜點店「Skono司康」、人氣團購零食「椒麻師傅」也將快閃巨城，炎炎夏日好去處就到巨城吹冷氣嚐新鮮。

週末活動也別錯過，六月全新企劃有別於以往表演形式，邀請街頭藝人與校園好手聯合演出延續藝術感動，6月25日於1F噴水池廣場，有「唐靖淵」X「大豐國小」、「亞當先生」X「張軒、哈士奇」以及「閻沛汝」X「汪亭絹」的全新組合，帶來獨樹一格的特技表演，饒富街藝傳承意味。同時間於1F室內廣場還有「阿Mall& Mall妹挑戰賽」，邀請粉絲們一起互動玩樂享好禮。