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端午連假與夏至到來 超商雙雄大搶高溫商機

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
瞄準高溫商機，全家推出飲品優惠與端午連假一同開跑。全家／提供
瞄準高溫商機，全家推出飲品優惠與端午連假一同開跑。全家／提供

端午連假四天，加上夏至，高溫商機也讓超商雙雄業績大進補！統一超（2912）旗下7-ELEVEN看準端午連假出遊及聚會商機，推出活動搭配飲品優惠，預估帶動整體業績成長一成以上；全家（5903）表示，5月初展開端午粽預購檔期，業績年增超過兩成，另外，端午連假期間人潮移動，可有效挹注全家景點型、幹道型店舖買氣，預估可帶動這兩類商圈店舖業績成長兩至三成。

7-ELEVEN看準端午連假出遊及聚會商機，推出「FUN粽一夏」主題活動，憑icash／icash Pay／OPEN錢包購買指定商品滿額享現折100元優惠，搭配指定city系列飲品買1送1起以及指定啤酒任選6件77折等優惠，預估帶動整體業績成長一成以上。

另同步掌握夏季出遊商機，推出包含高露潔專業型牙刷、紙品衛生棉買1送1、指定洗面乳第2件5折、防曬用品第2件6折等優惠，滿足民眾臨時性購買輕巧旅行備品以及夏季防曬需求，都將為營收進補。

全家表示，今年端午節粽子預購，推出超商通路獨家販售的新品「台酒紹興鮑魚干貝肉粽」為銷量第一，地方名粽如十八王公劉家肉粽、立家潮州粽等亦受消費者歡迎，帶動整體端午預購業績較去年同期成長超過2成；除一般預購肉粽外，全家Fami煮煮更自今年5月起應景推出「包粽DIY組合包」，從糯米、蛋黃、菜脯、滷肉、香菇等食材，到包粽必備的粽葉、粽繩樣樣都齊全，可包4個粽子，滿足小家庭端午想吃粽的需求，亦可體驗手作樂趣。

全家5月起更依商圈特性於百間店舖展開Fami煮煮「包粽DIY」試吃、試作體驗，或結合「小小店長」舉辦親子手作活動，吸引民眾參與、訂購，端午節前兩周買氣持續上升，銷量較5月份翻倍成長。另外，全家觀察，端午連假期間人潮移動，可有效挹注景點型、幹道型店舖買氣，今年端午連假迎來四連休，預估可帶動這兩類商圈店舖業績成長兩至三成。

全家 連假 買氣

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