獨家／國道服務區電動車充電樁營運權搶破頭 中興電工成最大贏家

電動車已成未來主流，在國內電動車數量日增下，為便利車主充電，打造高速公路電動車充電網，且配合政府淨零碳排政策，交通部高速公路局3月底公告兩件服務區停車場充電樁建置及營運移轉（BOT）案，共吸引多達15家廠商競標，盛況空前，兩案日前完成決標，A案有七家業者投標，由源點科技得標，B案則有八家業者同台競爭，結果由中興電工（1513）得標。中興電工之前已贏得兩件充電樁建置營運標案，這次再拿下B標案，為高速公路服務區最大的電動車充電業者。

高公局表示，近日將與得標廠商展開議約作業，議約時間約兩個月，今年8、9月間可正式簽約，廠商一年後須完成建置，得標業者至少可獲得八年的營運權。其中A案擁有中壢、西湖、南投、東草屯、關廟服務區建置營運權，B案則取得石碇、西螺、古坑、新營服務區建置營運權。

據指出，高公局規劃以三階段方式建置高速公路15處服務區電動車快充站，串連國道充電路網，第一階段於湖口（南北站）、清水、東山、西螺（北站）服務區共設置28格充電車位提供充電服務，此案採出租土地方式招商，當時有三家業者參與投標，結果由中興電工得標。

第二階段預定於今( 2023 )年第3季完成建置關西、蘇澳、泰安（南北站）、仁德（南北站）服務區充電站，共提供46格充電車位，此案同樣以出租土地方式招標，有六家業者投標，最後仍由中興電工得標。

第三階段則規劃於2024年底前完成其餘各服務區的充電站（共提供86格），高公局今年3月底同步公告兩案充電樁BOT案，A案的中壢、西湖、南投、東草屯、關廟服務區，每區（站）不得少於四個充電車位的充電樁設備，規劃提供充電格位總數為46格。B案的石碇、西螺、古坑、新營服務區充電樁建置營運移轉案，每區（站）同樣不得少於四格充電車位的充電樁設備，規劃提供格位總數為40格。

官員說，高速公路電動車充電使用狀況增加快速，以使用量最高的清水服務區為例，去年1至12月平均每月使用1,083次，但今年1至5月平均每月使用次數已多達2,326次，在電動車數量不斷成長下，充電商機應可期待。