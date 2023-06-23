新北推危險建築580專案 加速海砂屋拆除更新

為協助危險海砂屋或耐震能力不足的老舊建築物加速重建，新北市城鄉局推出「新北市危險建築物580專案計畫」，協助危險建築物的社區加速重建，同意比例超過50%，就可啟動新北住都中心一條龍的輔導及評估作業。

城鄉局長黃國峰表示，台灣位屬地震頻繁的區域，自今年7月1日起，「580專案計畫」正式上路，社區只要整合重建意願超過50%，就可啟動新北住都中心一條龍的輔導及評估作業，同時會結合都更大聯盟各公學會的專業技術能力，從一開始的房屋鑑定、初步評估說明等給予完整的專業協助。

黃國峰表示，當民眾了解更新程序及財政試算結果後，仍同意更新重建的意願高達80%，市府就主動啟動公辦都更，辦理後續招商及審議作業。